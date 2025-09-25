BMW презентовала осеннее обновление для своего модельного ряда

Немецкий автопроизводитель сообщает, что отныне новый BMW M340i xDrive Sedan и BMW M340i xDrive Touring будут оснащены более мощным вариантом 3,0-литрового шестицилиндрового двигателя. Силовой агрегат с мягкой гибридной системой будет генерировать 392 лошадиные силы и 540 Нм крутящего момента. Это на 18 л.с. и 40 Нм больше, чем у предыдущих версий.

Читайте также: Сколько стоит BMW X5 на аукционе США: актуальные цены

В будущем этот двигатель также будет устанавливаться в BMW M440i xDrive Coupé, BMW M440i xDrive Gran Coupé и BMW M440i xDrive Convertible. Компания отмечает, что новый мотор улучшает время разгона для каждой из моделей на 0,1 секунду. Кроме того, он значительно экономнее. Например, расход топлива BMW M240i xDrive Coupé снизились с 8,8 до 8,0 литров на 100 километров в смешанном цикле.

Также сообщается, что BMW 2 Series Gran Coupé с дополнительным оснащением M Sport будет доступна в новом опциональном цвете Cape York Green, тогда как BMW 4 Series Gran Coupé и BMW i4 получат опциональные лазерные задние фонари. К тому же адаптивные светодиодные фары теперь доступны как отдельная опция без пакета M Sport Pro для BMW 420i, BMW 420d и BMW 420d xDrive.

Также интересно: BMW тестирует свой самый большой электрокроссовер: что это за модель

Напоследок, все модели 5 серии, а также BMW i5 и M5 Sedan и M5 Touring будут предлагать очень удобную опцию – крючок для одежды на центральной стойке, входящую в стандартную комплектацию.