BMW презентувала осіннє оновлення для свого модельного ряду

Німецький автовиробник повідомляє, що відтепер новий BMW M340i xDrive Sedan та BMW M340i xDrive Touring будуть оснащені потужнішим варіантом 3,0-літрового шестициліндрового двигуна. Силовий агрегат з м’якою гібридною системою генеруватиме 392 кінські сили й 540 Нм крутного моменту. Це на 18 к.с. й 40 Нм більше, ніж у попередніх версій.

У майбутньому цей двигун також буде встановлюватись в BMW M440i xDrive Coupé, BMW M440i xDrive Gran Coupé та BMW M440i xDrive Convertible. Компанія зазначає, що новий мотор покращує час розгону для кожної з моделей на 0,1 секунду. Крім того, він є значно економнішим. Наприклад, витрати палива BMW M240i xDrive Coupé знизились з 8,8 до 8,0 літрів на 100 кілометрів у змішаному циклі.

Також повідомляється, що BMW 2 Series Gran Coupé з додатковим оснащенням M Sport буде доступна у новому опційному кольорі Cape York Green, тоді як BMW 4 Series Gran Coupé та BMW i4 отримають опційні лазерні задні ліхтарі. До того ж адаптивні світлодіодні фари тепер доступні як окрема опція без пакету M Sport Pro для BMW 420i, BMW 420d та BMW 420d xDrive.

Наостанок, усі моделі 5 серії, а також BMW i5 та M5 Sedan й M5 Touring пропонуватимуть дуже зручну опцію – гачок для одягу на центральній стійці, що входитиме до стандартної комплектації.