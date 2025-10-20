Як може виглядати найбільший позашляховик BMW під назвою X9M

BMW довго не поспішала вступати в гру з гігантами типу Mercedes GLS чи Cadillac Escalade. Але коли нарешті зробила це, результат перевершив очікування — X7 став справжнім флагманом бренду. Цього року йому виповнюється сім рочків, і він залишається найрозкішнішим SUV у баварській родині, нагадують в Autoevolution.

X7 побудований на платформі CLAR, спільній для 7 Series, X5, X6 та навіть XM від M Division. Це класика німецької інженерії: від базового X7 xDrive40i до вибухового M60i, а якщо хочеться чогось ще більш елітного — є Alpina XB7. Усі три варіанти дарують той рівень комфорту та динаміки, за який BMW цінують у всьому світі.

Також цікаво новий BMW X7 дебютує наступного року

Та, схоже, BMW на цьому не зупиниться. В індустрії вже давно ходять чутки про ще більший позашляховик — гіпотетичний BMW X9. Ця назва фігурує у фанатських обговореннях роками, але офіційних підтверджень поки немає.

Тим не менш, інтернет любить фантазувати, і візуалізація дизайнера Giorgi Tedoradze лише підігріла інтерес.

На його рендері X9 виглядає як щось між X7 та XM — могутній, з виваженими пропорціями, але без спірного розділеного освітлення. Решітка тут помірна, даху надали більш купеподібної лінії, а задні ліхтарі нагадують класичні BMW минулих поколінь. І, знаєш що, це виглядає навіть переконливіше, ніж нинішній X7.

Рендер показує модель у виконанні M — з червоним кузовом, чорними акцентами, блиском хрому та характерними вертикальними вихлопами. Під капотом — ймовірно, V8 із гібридною підтримкою. Тобто той самий «звір», якого фанати марки так люблять, тільки трохи екологічніший.

Офіційно BMW, звісно, не говорить про X9 ні слова. Але якби така модель справді з’явилася — вона могла б стати новим символом статусу й технологічної потуги баварського бренду. Бо X7 вже довів: великі BMW можуть бути не просто сімейними, а ще й захопливо драйвовими.