Поклонник BMW отследил последние закономерности дизайна бренда и предложил вид, который пока непривычен для нашего глаза.

Следующее поколение 7 серии благодаря развитию технологий светодиодного и лазерного освещения получит сверхузкие фары и фонари. Это даст дизайнерам возможность создать внешний вид, который сегодня невозможен из-за технических ограничений. Еще один аргумент "за" необычный вид флагмана BMW – скромный дизайн нынешнего поколения, после которого ожидают более радикальный.

Также интересно как будет выглядеть салон нового BMW 7 серии.

Художник BMW43__ создал рендер, иллюстрирующий именно эту концепцию следующего BMW 7 серии. Художник показал, как может выглядеть "семерка" с включенными и выключенными фонарями. Благодаря совершенствованию светодиодных технологий все эти фонари станут меньше и уже, чем когда-либо прежде. Хорошо это или нет, увидим позже. Эксперты ожидают появления новинки в 2023 году.