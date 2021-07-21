Прихильник BMW відслідкував останні закономірності дизайну бренду та запропонував вигляд, який поки що незвичний для нашого ока.

Наступне покоління 7 серії завдяки розвитку технологій світлодіодного та лазерного освітлення отримає надвузькі фари і ліхтарі. Це дасть дизайнерам змогу створити зовнішній вигляд, який сьогодні неможливий через технологічні обмеження. Ще один аргумент "за" незвичний вигляд флагмана BMW – скромний дизайн нинішнього покоління, після якого очікують більш радикальний.

Також цікаво як виглядатиме салон нового BMW 7 серії

Художник BMW43__ створив рендер, який ілюструє саме цю концепцію наступного BMW 7 серії. Художник показав, як може виглядати "сімка" з ввімкненими та вимкненими ліхтарями. Завдяки вдосконаленню світлодіодних технологій усі ці ліхтарі стануть меншими та вужчими, ніж будь-коли раніше. Добре це чи ні, побачимо згодом. Експерти очікують появу новинки в 2023 році.