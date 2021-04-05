Большой универсал-кроссовер показали на рендере.

Студия дизайна Avarvarii future cars illustrations разработала компьютерную иллюстрацию для нескольких европейских журналов, которая имеет целью показать, как будет выглядеть преемник Ford Mondeo.

Журналисты проанализировали последние тенденции в создании автомобилей Ford и шпионские снимки, на основе которых создали иллюстрацию новой модели. Кроме того, они узнали, что замена "Мондео" будет иметь новое название – скорее всего, Evos.

Также на тему: Когда прекратят производить Ford Mondeo?

Что касается технической начинки, то Evos должен иметь как электрические, так и обычные приводы с ДВС. Это могут быть бензиновые, гибридные или дизельные двигатели с турбонаддувом и тремя или четырьмя цилиндрами, возможно с опциональным полным приводом. Новый кроссовер Ford должен быть запущен в 2022 году. Как и Mondeo, у него будет свой "двойник" в США.