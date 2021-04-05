Великий універсал-кросовер показали на рендері.

Студія дизайну Avarvarii future cars illustrations розробила комп'ютерну ілюстрацію для кількох європейських журналів, яка має на меті показати, як виглядатиме наступник Ford Mondeo.

Журналісти проаналізували останні тенденції у створенні автомобілів Ford та шпигунські знімки, на основі яких створили ілюстрацію нової моделі. Окрім того, вони дізнались, що заміна "Мондео" буде мати нову назву – швидше за все, Evos.

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Щодо технічної начинки, то Evos повинен мати як електричні, так і звичайні приводи з ДВЗ. Це можуть бути бензинові, гібридні чи дизельні двигуни з турбонаддувом та трьома чи чотирма циліндрами, можливо з опціональним повним приводом. Новий кросовер Ford повинен бути запущений в 2022 році. Як і Mondeo, він матиме свого “двійника” у США.