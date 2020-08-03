В самом центре Киева перевернулась Skoda Fabia – водитель не справился с управлением.

2 августа вечером водитель Skoda Fabia перевернулся в самом центре Киева. Он явно с превышением скорости двигался вниз по Владимирскому спуску, покрытие которого – скользкая брусчатка. На одном из поворотов он не справился с управлением, после чего перевернулся. Хорошо, что не наехал на людей, которые шли по тротуару.

Смотрите видео, как перевернулась Skoda Fabia:

По сообщению Патрульной полиции Киева, "в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Кроме него в салоне автомобиля были еще двое человек. Они значительных травм не получили и отказались от помощи медиков".

Напомним, что в Украине перестали продавать водительские удостоверения.