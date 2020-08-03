В самому центрі Києва перевернулась Skoda Fabia – водій не впорався з керуванням.

2 серпня ввечері водій Skoda Fabia перевернувся у самому центрі Києва. Він явно з перевищенням швидкості рухався вниз по Володимирському узвозі, покриття якого – слизька бруківка. На одному з поворотів він не впорався з керуванням, після чого перекинувся. Добре, що не наїхав на людей, які йшли тротуаром.

Дивіться відео, як перекинулась Skoda Fabia:

За повідомленням Патрульної поліції Києва, "внаслідок ДТП водій отримав травми та був шпиталізований. Крім нього в салоні автомобіля були ще двоє осіб. Вони значних травм не отримали та відмовились від допомоги медиків".

Нагадаємо, що в Україні перестали продавати посвідчення водія.