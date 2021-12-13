Для подавляющего большинства автовладельцев автомобиль - весомая статья расходов, но когда наступают трудные времена, собственный автомобиль может помочь хоть как-то свести концы с концами. Рассмотрим варианты, как можно заработать на собственном авто.

Для каждого автомобиля есть своя ниша для заработка. Например, пассажирский бус, компактная легковушка и бизнес-седан будут иметь совершенно разные модели заработка. Но шансы есть почти у всех.

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Водитель

На сайтах по трудоустройству есть большое количество предложений для водителей со своим авто. Требования разные, как и зарплаты. Очень важным моментом является амортизация автомобиля. Прежде чем согласиться на такую работу, нужно четко понимать, сколько стоит обслуживание авто, сколько машина теряет в цене со временем, возможные риски в случае ДТП или серьезной поломки и прочее. В любом случае, если амортизация авто не учтена, то зарплата должна быть достаточно высокой.

Такси

Для работы в службах такси достаточно зарегистрироваться в соответствующем приложении. Обычно это не очень выгодно, но если автомобиль достаточно экономный, то зарабатывать можно. Здесь нужно очень тщательно все подсчитать. Если же использовать такой сервис для того, чтобы находить попутчиков – результат будет лучше.

Доставки

Устроиться доставщиком еды или других заказов тоже очень просто – достаточно зарегистрироваться в соответствующем приложении. Обычно такая работа получше, чем такси, но требует от водителя значительно большей физической активности, ведь передвигаться нужно не только на автомобиле, но и пешком.

Аренда авто

Сдавать автомобиль в аренду – едва ли не лучший вариант "пассивного" заработка. Одна из украинских компаний каршеринга недавно заявила, что уже открыта к сотрудничеству и готова платить за интересующие ее автомобили. Впрочем, сдача авто в аренду актуальна почти для всех видов и классов авто, включая суперкары.

Реклама

Размещение рекламы на автомобиле тоже приносит денежные средства. Обычно этим пользуются службы такси и службы доставки, но есть и другие варианты. Однако есть вопросы со стороны контролирующих органов, ведь для размещения рекламы нужно иметь соответствующее разрешение.

Няня

Забирать детей из школы или садика тоже может стать выгодной подработкой. Часто можно совмещать это со своими родительскими обязанностями – забирать из школы не только своих, но и соседских детей. Так можно, по крайней мере, компенсировать расходы на горючее.