Для переважної більшості автовласників автомобіль є вагомою статтею витрат, але коли настають скрутні часи, власний автомобіль може допомогти хоч якось звести кінці з кінцями. Тож розглянемо варіанти, як можна заробити на власному авто.

Для кожного автомобіля є своя ніша для заробітку. Наприклад, пасажирський бус, компактний легковик та бізнес-седан будуть мати зовсім різні моделі заробітку. Але шанси є майже у всіх.

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Водій

На сайтах з працевлаштування є велика кількість пропозицій для водіїв зі своїм авто. Вимоги різні, як і зарплати. Дуже важливим моментом є амортизація автомобіля. Перш ніж погодитись на таку роботу, потрібно чітко розуміти, скільки коштує обслуговування авто, скільки машина втрачає у ціні з часом, можливі ризики у разі ДТП або серйозної поломки та інше. У будь-кому випадку, якщо амортизація авто не врахована, то зарплатня має бути досить високою.

Таксі

Для роботи у службах таксі достатньо зареєструватись у відповідному додатку. Зазвичай це не дуже вигідно, але якщо автомобіль досить економний, то заробляти можна. Тут потрібно дуже ретельно усе підрахувати. Якщо ж використовувати такий сервіс для знаходження попутних пасажирів – результат буде кращим.

Доставки

Влаштуватись доставщиком їжі або інших замовлень також дуже просто – достатньо зареєструватись у відповідному додатку. Зазвичай така робота видніша, ніж таксі, але вимагає від водія значно більшої фізичної активності, – адже пересуватись потрібно не лише на автомобілі, але й пішки.

Оренда авто

Здавати автомобіль в оренду – чи не найкращий варіант “пасивного” заробітку. Одна з українських компаній каршерінгу нещодавно заявила, що вже відкрита до співробітництва і готова платити за цікаві їй автомобілі. Втім, здача авто в оренду актуальна майже для всіх видів та класів авто, включаючи суперкари.

Реклама

Розміщення рекламних на автомобілі теж приносить кошти. Зазвичай цим користуються служби таксі та служби доставки, але є і інші варіанти. Проте є питання з боку контролюючих органів, адже для розміщення реклами треба мати відповідний дозвіл.

Няня

Забирати дітей зі школи чи садочка теж може стати вигідним підробітком. Часто можна суміщати це зі своїми батьківськими обов’язками – забирати зі школи не тільки своїх, але й сусідських дітей. Так можна, принаймні, компенсувати витрати на пальне.