Для этого можно воспользоваться одним из нескольких видов гаджетов, которые предлагаются на AliExpress.

Для автовладельцев, которые пользуются смартфонами iPhone, функция беспроводного Apple Car Play очень облегчает жизнь. Владелец только заходит в свое авто и включает зажигание, а на экране автомобильной аудиосистемы появляется экран смартфона Apple со многими программами. Навигация, музыка, мессенджеры, помощник Siri – все это доступно на экране автомобиля. А главное – не нужно подсоединять смартфон к машине с помощью проводов.

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К сожалению, даже у самых современных автомобилей функция беспроводного Apple Car Play пока недоступна. Однако этому можно помочь, приобретя и установив дополнительный блок или другую медиасистему с большим экраном, которая поддерживает беспроводной Apple Car Play.

Как ни странно, сделать свою медиасистему сверхсовременной могут даже владельцы автомобилей без заводского экрана. Еще лучше, чтобы в машине был штатный разъем 2DIN. Владельцам таких авто китайская электронная промышленность предлагает массу вариантов мультимедийных систем на Andriod. В зависимости от размеров экрана и функциональности стоят они от 2,5 до 8 тысяч гривен. В некоторых системах вам дополнительно положат в коробку видеокамеру и пульт управления. Впрочем, чтобы она "видела" ваш iPhone без подсоединения через USB, надо докупить еще один девайс.

Шаг второй – когда медиасистема уже имеет возможность видеть Apple Car Play, но для этого надо подключать смартфон шнуром, можно сделать этот процесс беспроводным с помощью адаптера. Он прячется где-то в торпедо, подлокотнике или "бардачке" автомобиля и не требует особых навыков в инсталляции – чаще всего подсоединяется в USB-гнездо медиасистемы.

Таким образом, для нештатной медиасистемы на Andriod, адаптер обойдется совсем недорого – в китайском интернет-магазине он стоит 750 – 1500 грн. По размеру прибор немного больше, чем обычная флешка.

Штатная медиасистема с экраном, которая поддерживает классический (проводной) Apple Car Play, также может быть доработана таким образом, чтобы Apple Car Play был беспроводным. Такой прибор немного больше по размерам (где-то как сам смартфон), но стоит дороже – в зависимости от бренда автомобиля от 2 до 10 тысяч гривен. Они могут быть установлены в медиасистему и спрятаны в торпедо, а могут быть наружными. При этом некоторые даже оборудованы беспроводной зарядкой.

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Самый дорогой вариант – замена штатного монитора. Такая значительная переработка может не только добавить беспроводной Apple Car Play, но и сделать аудиосистему более функциональной. Например, в ней будет навигация, возможность подключения дополнительных камер обзора (360 градусов), всех радиостанций (актуально для авто из США) и многое другое. Однако этот вариант самый дорогой – стоит от 10 до 15 тысяч гривен за девайс. К тому же он нуждается в дополнительной инсталляции, которую трудно провести самостоятельно. Поэтому за установку системы придется заплатить еще несколько тысяч гривен.

Впрочем, в этом случае вы получите большой экран (10 – 12 дюймов, по форме прямоугольный удлиненный или вертикальный как у "Теслы") и максимум современных возможностей мультимедиа. В такой медиасистеме, как и в современном смартфоне, можно устанавливать дополнительные программы.