Для цього можна скористатись одним з кількох видів ґаджетів, які пропонуються на AliExpress.

Для автовласників, які користуються смартфонами iPhone, функція безпровідного Apple Car Play дуже полегшує життя. Власник лише заходить у своє авто та вмикає запалювання, а на екрані автомобільної аудіосистеми з'являєтся екран смартфона Apple з багатьма програмами. Навігація, музика, месенджери, помічник Siri – все це доступне на екрані автомобіля. А головне – не потрібно під'єднувати смартфон до машини за допомогою дротів.

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На жаль, навіть у найбільш сучасних автомобілів функція безпровідного Apple Car Play поки що недоступна. Однак цьому можна зарадити, придбавши та встановивши додатковий блок або іншу медіасистему з великим екраном, яка підтримує безпровідний Apple Car Play.

Як не дивно, зробити свою медіасистему надсучасною можуть навіть власники автомобілів без заводського екрана. Ще краще, щоб в машині був штатний роз'єм 2DIN. Власникам таких авто китайська електронна промисловість пропонує масу варіантів мультимедійних систем на Andriod, як і в залежності від розмірів екрану та функціональності коштують від 2,5 до 8 тисяч гривень. В деяких системах вам додатково покладуть у коробку відеокамеру та пульт керування. Втім, щоб вона "бачила" ваш iPhone без під'єднання через USB, треба докупити ще один девайс.

Крок другий - коли медіасистема вже має можливість бачити Apple Car Play, але для цього треба під'єднувати смартфон шнуром, можна зробити цей процес безпровідним за допомогою адаптера. Він ховається десь в торпедо, підлокітнику чи "бардачку" автомобіля та не вимагає особливих навичок у інсталяції – найчастіше під'єднується у USB-гніздо медіасистеми.

Таким чином, для нештатної медіасистеми на Andriod, адаптер обійдеться зовсім недорого – у китайському інтернет-магазині він коштує 750 – 1500 грн. За розміром прилад трохи більший, ніж звичайна флешка.

Штатна медіасистема з екраном, яка підтримує класичний (провідний) Apple Car Play, також може бути дороблена таким чином, щоб Apple Car Play був безпровідним. Такий прилад трохи більший за розмірами (десь як сам смартфон), але коштує дорожче – в залежності від бренду автомобіля від 2 до 10 тисяч гривень. Вони можуть бути інстальовані в медіасистему та заховані в торпедо, а можуть бути зовнішніми. При цьому деякі навіть обладнані безпровідною зарядкою.

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Найдорожчий варіант – заміна штатного монітору. Така значна переробка може не лише додати безпровідний Apple Car Play, але й зробити аудіосистему більш функціональною. Наприклад, в ній буде навігація, можливість підключення додаткових камер огляду (360 градусів), усіх радіостанцій (актуально для авто зі США) та багато іншого. Однак цей варіант найдорожчий – коштує від 10 до 15 тисяч гривень за девайс. До того ж він потребує додаткової інсталяції, яку важко провести самостійно. Тож за встановлення системи доведеться заплатити ще кілька тисяч гривень. Втім, у цьому випадку ви отримаєте великий екран (10 - 12 дюймів, за формою прямокутний подовгуватий чи вертикальний як у "Тесли") та максимум сучасних можливостей мультимедіа. У такій медіасистемі, як і у сучасному смартфоні, можна встановлювати додаткові програми.