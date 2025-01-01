Как наказали тернопольского водителя за катание человека на капоте

Автомобиль Dacia с человеком на капоте увидели на улицах Тернополя. Так катал своего друга 22-летний молодой человек. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области, такие методы вождения и наглое поведение осудили как водители, так и пешеходы. На водителя, что игнорировал ПДД, составлен админпротокол.

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22-летнему парню, который впоследствии признался, что это "глупая идея, не подумал", инкриминировали нарушение правил перевозки пассажиров.

Постановление о таком нарушении (ч. 1 ст. 122 КУоАП) обходится штрафом в 340 гривен.