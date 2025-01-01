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Як покарали за катання людини на капоті тернопільського водія

Зухвало та дуже небезпечно вчинив молодий водій на вулицях Тернополя, катаючи товариша на капоті свого легковика.
Водій покатав на капоті пасажира всього за 340 гривень - Auto24

ФОТО: Скриншот Авто24|

Ймовірно, хлопець вирішив, що визначні місця Тернополя краще видно з капоту, ніж з салону

Валентин Ожго
logo22 липня, 12:00
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Автомобіль Dacia з людиною на капоті побачили на вулицях Тернополі. Так катав свого друга 22-річний молодик. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Тернопільської області, такі методи водіння й нахабну поведінку засудили як водії, так і пішоходи. На водія, що ігнорував ПДР складено адмінпротокол.

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22-річному хлопцеві, який згодом зізнався, що це "дурнувата ідея, не подумав", інкримінували порушення правил перевезення пасажирів.

Постанова про таке порушення (ч. 1 ст. 122 КУпАП) обходиться штрафом у 340 гривень.

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