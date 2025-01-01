Як покарали за катання людини на капоті тернопільського водія

Автомобіль Dacia з людиною на капоті побачили на вулицях Тернополі. Так катав свого друга 22-річний молодик. Як повідомляє пресслужба патрульної поліції Тернопільської області, такі методи водіння й нахабну поведінку засудили як водії, так і пішоходи. На водія, що ігнорував ПДР складено адмінпротокол.

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22-річному хлопцеві, який згодом зізнався, що це "дурнувата ідея, не подумав", інкримінували порушення правил перевезення пасажирів.

Постанова про таке порушення (ч. 1 ст. 122 КУпАП) обходиться штрафом у 340 гривень.