В Тернополі організували перегони просто на дорозі: відео

Приводом для такого розслідування стало відео, що з’явилося в мережі. Там водії, в основному молодь, влаштували несанкціоновані перегони. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області на сайті та на ФБ-сторінці.

Подія викликала великий резонанс у суспільстві. Коментарі в соцмережах доброзичливістю та захопленням молодиків не відзначалися. Особливо в контексті нинішньої ситуації на фронті.

Читайте також Тернопіль оновить парк тролейбусів: що замовлено, скільки заплачено

Дану інформацію поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Організаторів перегонів, яких встановить слідство, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за проведення заходів без належного погодження з органами місцевої влади чи іншими уповноваженими органами.

Також триває перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію даній події.

Читайте також На тернопільські поля закупили гусеничні трактори масою 18 тонн: що вони робитимуть

З цього приводу в експертів Авто24 виникло резонне запитання: а де була і що робила велика армія добре оснащеної сучасними автомобілями поліція?