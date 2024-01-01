В Тернополі організували перегони просто на дорозі: відео

ФОТО: Нацполіція в Тернопільсикй області|
Ось скільки водіїв зібралося на видовище та для участі в перегонах
Приводом для такого розслідування стало відео, що з’явилося в мережі. Там водії, в основному молодь, влаштували несанкціоновані перегони. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Тернопільській області на сайті та на ФБ-сторінці.
Подія викликала великий резонанс у суспільстві. Коментарі в соцмережах доброзичливістю та захопленням молодиків не відзначалися. Особливо в контексті нинішньої ситуації на фронті.
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Дану інформацію поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.
Організаторів перегонів, яких встановить слідство, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 (порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ця стаття передбачає відповідальність за проведення заходів без належного погодження з органами місцевої влади чи іншими уповноваженими органами.
Також триває перевірка, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію даній події.
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З цього приводу в експертів Авто24 виникло резонне запитання: а де була і що робила велика армія добре оснащеної сучасними автомобілями поліція?