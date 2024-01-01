На тернопільські поля закупили гусеничні трактори масою 18 тонн: що вони робитимуть

Трактор для землеобробітку з широкою лінійкою причіпних знарядь має 6-циліндровий 15,2-літровий двигун MAN потужністю 618 к.с. Це перший гусеничний трактор з безступеневим приводом в цьому класі потужності.

Для Тернопільського агропідприємства з земельним фондом у 40 000 гектарів техніка такого силового потенціалу є оптимальним варіантом для операцій на оранці, сівбі чи догляді за рослинами. Попри 18-тонну масу, цей двожильний трактор вважається дуже ощадливим відносно поверхні ґрунту та збереження його родючих властивостей.

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Гусенична колісна база завдовжки 3000 мм дає максимальну площу контакту з поверхнею ґрунту, зменшуючи питому вагу тиску на родючий шар землі.

В результаті власник трактора досягає оптимального розподілу маси машини по всій площі контакту. Цього звичайні колісні трактори досягти не можуть через маленьку площу контакту протектора шини на поверхню поля.

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Фото: Агропродсервіс

При меншому ущільненні ґрунту гусеничний хід дає краще зчеплення і це дозволяє вести польові роботи навіть там, де колісна машина з такими ж знаряддями обробітку буде на слизькій/перезволоженій поверхні поля буксувати.

Безступеневий привід для оператора такої машини (див. ілюстративне відео внизу) значно полегшує умови праці. Плавний перехід приводу такої трансмісії з функцією синхронізації на швидкостях від 0,02 до 40 км/год дає змогу операторові перемикати передачі за діапазоном без використання зчеплення. При цьому ще й зростає економія палива, чого з класичною трансмісією не досягнути.

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Робоче місце оператора в салоні має продуману ергономіку та цілу низку систем допомоги для безпечної та комфортної роботи. По-перше, тут завдяки гарній герметичності зберігається низький рівень шуму і перекрито проникнення всередину пилюки. По-друге, тут потужна система кондиціонування, що нагнітає в кабіну очищене свіже повітря.

Третій фактор – прекрасний огляд через велику кругову площу скління. Але це ще не все. Для полегшення умов праці оператора трактор 1162 MT Vario, як ті усі нинішні трактори серії Fendt 1100 MT, уже з заводу підготовлені до встановлення системи автоматичного водіння AutoGuide™.

Фото: Агропродсервіс

На додаток можна сказати, що трактори Fendt 1162 MT Vario на українському ринку вже не вперше. Вони привернули увагу агрофірм з великими обсягами землеобробітку: технологічний трактор виправданий лише для потужних господарств та агрохолдингів.

На Тернопільщині це вже друге господарство, що має у володінні таку потужну машину. Перед цим Fendt 1162 MT Vario придбала селянська агрофірма "Тюльпан" з Теребовлянського району.