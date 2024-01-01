Тернопіль оновить парк тролейбусів: що замовлено, скільки заплачено

Інформація про чергове оновлення з’явилося на європейському порталі закупівель. Там йдеться про укладання договору на постачання 12-метрових тролейбусів за кошти позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Як повідомляє alltransua.com, тендерний лот виграв консорціум ТОВ "Завод Електронмаш" та ТОВ "Спільне українсько-німецьке підприємство "Електронтранс", які має виготовити тролейбуси на суму 5.5 млн євро протягом 12 місяців.

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Зазначається, що точна кількість тролейбусів наразі невідома, однак у листопаді Укргазбанк повідомив про надання фінансування неназваному українському виробнику для будівництва 9 тролейбусів для Івано-Франківська та 17 тролейбусів для Тернополя.

Таким чином, можна стверджувати, що Тернопіль отримає не менше 17 тролейбусів. Втім, це тільки припущення.

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12-метрові пасажирські машини Львівського заводу стали привабливими не тільки зручними комфортними салонами, надійною ходовою, але й тим, що такі тролейбуси можуть проїхати до 20 кілометрів без контактної мережі, отримуючи живлення від акумуляторів.

Салон такої машини має паспортну загальною пасажиромісткістю 106 чоловік, з яких 34 людини може сидіти. Є також простора накопичувальна зона навпроти середніх дверей, де можна розмістити дитячі візки чи крісла на колесах для людей певної категорії.

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З попередніх повідомлень відомо, що для Тернополя це буде перша закупівля нових тролейбусів за останні 15 років. Щоправда, деяке оновлення парку електротранспорту обласний центр мав, придбавши за помірними цінами 44 вживаних тролейбуси з країн ЄС.