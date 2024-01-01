Ужгородську логістику пасажирів скрасять новенькі автобуси "Електрон"

Отримувачем пасажирських машин стало комунальне підприємство "Ужгородський муніципальний транспорт". Поки прибула, пише на своїй Fb-сторінці міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, лише перша партія – чотири із 13 замовлених автобусів.

Оновлення проходить в рамках програми "Стратегії розвитку Ужгородської міської територіальної громади до 2030 року". Її прийнято ще до повномасштабної війни.

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Відтягувати поповнення рухомого складу до завершення війни вже не було змоги, оскільки з часу вторгнення російських окупантів кількість населення обласного центру значно зросла внаслідок внутрішньо переміщених осіб зі сходу України.

Тепер громадський транспорт буде більш доступним та комфортним. Автобуси Electron A18501 Львівського заводу "Електронтранс" є практично копією моделі з CityLAZ-12 Львівського автобусного заводу. 12-метрова машина з кузовом вагонного компонування має паспортну місткість 102 людини, з яких 33 можуть сидіти.

Фото: мерія Ужгорода

В моторній ніші автобуса екологічного формату Євро-5 стоїть дизельний двигун Cummins ISB6.7E5 об'ємом 6,7 л потужністю 279 к.с. Він працює в парі з автоматичною коробкою передач ZF EcoLif.

Автобус комфортний та зручний. Завдяки книлінговій системі (kneeling) нахилу кузова майже до рівня бордюри, процес посадки та висадки пасажирів прискорений. Для цього тут мається троє дверей.

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Середні двостулкові двері обладнані відкидним пандусом для заїзду інвалідних візків. Їм всередині салону відведено спеціальне місце в зоні накопичення.

Салон має потужну систему обігріву на період сезонних холодів, в т.ч. в умовах критичних температурах. Також є кондиціонер для нагнітання в салон свіжого охолодженого повітря в літню спеку.

Фото: мерія Ужгорода

Це неодмінно сподобається жителям Ужгорода та гостям міста. Тим паче, що з львівськими автобусами A18501 вони вже добре знайомі, оскільки підприємство має такі машини (див. відео внизу). Перші автобуси цього бренду та моделі з'явилися рівно шість років тому й гарно себе показали в експлуатації. Це і стало підставою для чергової закупки таких пасажирських машин.

Очікується, що решта дев’ять автобусів надійдуть в автопарк комунального підприємства до кінця цього року.