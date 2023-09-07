Україна споруджує перший модульний міст Mabey Acrow, подарований американськими партнерами в рамках гуманітарної допомоги.

Переправа наводиться через річку Тересва на трасі Н-09 Мукачево-Рогатин. Головна відмінність конструкції мосту в тому, що його модулі йдуть із заводу в розібраному вигляді та ще й відразу вкриті асфальтом.

Стійкі до корозії металеві конструкції розраховані на півстолітню експлуатацію. Міст витримує навантаження до 60 тон.

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Модуль можна скласти на потрібну довжину, починаючи від 3 до 20 метрів. Один з найдовших змонтованих мостів Acrow має довжину понад 600 метрів.

Це не Мукачівський міст, але схожої конструкції. Фото взято з офіційного сайту виробника мостів Mabey Acrow

Конструкція мостів Mabey Acrow розроблена у часи Другої світової війни для військових потреб. В нинішній час вони широко використовуються для потреб цивільного населення службами із надзвичайних ситуацій практично на всіх континентах.

Тепер один з таких модульних мостів буде в Закарпатті.