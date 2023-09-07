Украина строит первый модульный мост Mabey Acrow, подаренный американскими партнерами в рамках гуманитарной помощи.

Переправу строят через реку Тересва на трассе Н-09 Мукачево-Рогатин. Главное отличие конструкции моста в том, что его модули отрпавляются с завода в разобранном виде сразу с асфальтовым покрытием.

Устойчивые к коррозии металлические конструкции рассчитаны на полувековую эксплуатацию. Мост выдерживает нагрузку до 60 тонн.

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Модуль можно сложить на подходящую длину, начиная от 3 до 20 метров. Один из самых длинных смонтированных мостов Acrow имеет длину более 600 метров.

Это не Мукачевский мост, но схожей конструкции. Фото взято с официального сайта производителя мостов Mabey Acrow

Конструкция мостов Mabey Acrow разработана во время Второй мировой войны для военных потребностей. В настоящее время они широко используются для нужд гражданского населения службами по чрезвычайным ситуациям практически на всех континентах.

Теперь один из таких модульных мостов будет в Закарпатье.