Ко Дню Независимости мостостроители ввели в эксплуатацию 400-метровый мост через реку Сейм вблизи Батурина.

Важный транспортный объект был разрушен во время активной фазі боев на этом участке фронта. Поскольку мост является важной составляющей в логистике одновременно трех регионов – Черниговщины, Киевщины и Сумщины – то для работы по восстановлению транспортного сообщения мостостроители взялись сразу после получения заказа.

Капитальный ремонт взорванного сооружения длился почти год. Правда, назвать это капитальным ремонтом можно условно, поскольку строили мост практически с нуля.

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Первое, что пришлось сделать, это демонтировать разрушенные взрывом конструкции и расчистить от обломков территорию. Во-вторых, отремонтировали 9 из 13 опор, устроили им усиление тела, добавили новые ригели и подферменники.

Посередине русла центральная опора с перекрытием упала наземь. Все расчистили, вывезли, переработали. Фото: Autostrada

А вот три опоры пришлось сводить с нуля, одна из которых была посреди русла реки. Предварительно пришлось очищать и дно от бетонных обломков, забивать шпунтовую стенку и откачивать воду.

В процессе монтажных работ полностью заменили балки пролетной части. После этого уложили надлежащие слои дорожного полотна, заасфальтировали новые подходы к мосту. Провели заключительное обустройство - установили современное освещение, проложили систему водоотвода и очистных сооружений, поставили перильное и барьерное мостовое ограждение.

Демонтаж старых конструкций и очистка русла от обломков бетона и металла отняли много времени, но потом работать стало удобнее. Плюс экологию возобновили. Фото: Autostrada

Теперь жителям Батуринской, Коропской, Высочанской, Бахмачской, Понорницкой и Сосницкой общин не нужно делать огромный круг в несколько десятков километров - дорога к дому прямая, комфортная и без ограничений по весу транспорта.

Как сообщили в компании Autostrada, это у них уже пятая отстроенная за время войны переправа. Батуринский мост стал своеобразным подарком мостостроителей главному украинскому празднику – Дню Независимости.

Транспортное сообщение на отрезке дороги Кипти-Глухов-Бачевск восстановлено: красавец-мост ныне даже лучше старого, крепче для транспорта и безопаснее для пешеходов. Фото: Служба обновления в Черниговской области / Autostrada