До Дня Незалежності мостобудівники ввели в експлуатацію 400-метровий міст через річку Сейм поблизу Батурина.

Важливий транспортний об’єкт був зруйнований за часів активної фази боїв на цій ділянці фронту. Оскільки міст є важливою складовою у логістиці одночасно трьох регіонів – Чернігівщини, Київщини та Сумщини – то до роботи з відновлення транспортного сполучення мостобудівники взялися відразу після отримання замовлення.

Капітальний ремонт підірваної споруди тривав майже рік. Щоправда, назвати це капітальним ремонтом можна умовно, оскільки будівельники почали зводити міст практично з нуля.

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Перше, що довелося зробити, так це демонтувати зруйновані вибухом конструкції та розчистити від уламків територію. По-друге, відремонтували 9 з 13 опор, влаштували їм підсилення тіла, додали нові ригелі та підферменники.

Посередині русла центральна опора з перекриттям впали додолу. Все розчистили, вивезли, переробили. Фото: Autostrada

А ось три опори довелося зводити з нуля, одна з яких була посеред русла річки. Попередньо довелося очищувати й довколишнє дно від бетонних уламків, забивати шпунтову стінку та відкачувати воду.

В процесі монтажних робіт повністю замінили балки прогонової частини. Після цього встелили належні шари дорожнього полотна, заасфальтували нові підходи до мосту. Провели завершальне облаштування - встановили сучасне освітлення, проклали систему водовідводу та очисних споруд, поставили перильне та бар’єрне мостове огородження.

Демонтаж старих конструкцій та очищення русла від уламків бетону і металу забрав багато часу, але потім працювати стало зручніше. Плюс екологію відновили. Фото: Autostrada

Відтепер жителям Батуринської, Коропської, Височанської, Бахмацької, Понорницької та Сосницької громад не потрібно робити величезний круг у кілька десятків кілометрів - дорога до дому пряма, комфортна і без обмежень щодо ваги транспорту.

Як повідомили в компанії Autostrada, це у них це вже п’ята відбудована за час війни переправа. Батуринський міст став своєрідним подарунком мостобудівників головному українському святу – Дню Незалежності.

Транспортне сполучення на відрізку дороги Кіпті-Глухів-Бачівськ відновлено: красень-міст нині навіть кращий старого, міцніший для транспорту і безпечніший для пішоходів. Фото: Служба відновлення в Чернігівській області / Autostrada