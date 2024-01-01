Ужгородскую логистику пассажиров скрасят новенькие автобусы "Электрон"

Получателем пассажирских машин стало коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт". Пока прибыла, пишет на своей Fb-странице городской голова Ужгорода Богдан Андриив, только первая партия – четыре из 13 заказанных автобусов.

Обновление проходит в рамках программы "Стратегии развития Ужгородской городской территориальной общины до 2030 года". Она принята еще до полномасштабной войны.

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Оттягивать пополнение подвижного состава до завершения войны уже не было возможности, поскольку со времени вторжения российских оккупантов количество населения областного центра значительно возросло в результате внутренне перемещенных лиц с востока Украины.

Теперь общественный транспорт будет более доступным и комфортным. Автобусы Electron A18501 Львовского завода "Электронтранс" являются практически копией модели с CityLAZ-12 Львовского автобусного завода. 12-метровая машина с кузовом вагонной компоновки имеет паспортную вместимость 102 человека, из которых 33 могут сидеть.

Фото: мэрия Ужгорода

В моторной нише автобуса экологического формата Евро-5 стоит дизельный двигатель Cummins ISB6.7E5 объемом 6,7 л мощностью 279 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач ZF EcoLif.

Автобус комфортный и удобный. Благодаря книлинговой системе (kneeling) наклона кузова почти до уровня бордюры, процесс посадки и высадки пассажиров ускорен. Для этого здесь имеется три двери.

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Средние двустворчатые двери оборудованы откидным пандусом для заезда инвалидных колясок. Им внутри салона отведено специальное место в зоне накопления.

Салон имеет мощную систему обогрева на период сезонных холодов, в т.ч. в условиях критических температурах. Также есть кондиционер для нагнетания в салон свежего охлажденного воздуха в летнюю жару.

Фото: мэрия Ужгорода

Это обязательно понравится жителям Ужгорода и гостям города. Тем более что со львовскими автобусами A18501 они уже хорошо знакомы, поскольку у предприятия есть такие машины (см. видео внизу). Первые автобусы этого бренда и модели появились ровно шесть лет назад и хорошо себя показали в эксплуатации. Это и послужило основанием для очередной закупки таких пассажирских машин.

Ожидается, что остальные девять автобусов поступят в автопарк коммунального предприятия до конца этого года.