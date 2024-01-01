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Ужгородскую логистику пассажиров скрасят новенькие автобусы "Электрон"

Жители областного центра уже заинтригованы тем, на какие маршруты выйдут первые четыре низкопольных автобуса "Электрон" из закупленной крупной партии пассажирских машин, которые накануне поступили в город.
В Ужгород поступили первые четыре автобуса "Электрон", а до конца года придет еще девять - Auto24

ФОТО: мэрия Ужгорода|

Львовские автобусы "Электрон" вскоре выйдут на маршруты Ужгорода

Валентин Ожго
logo12 ноября, 11:14
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Получателем пассажирских машин стало коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт". Пока прибыла, пишет на своей Fb-странице городской голова Ужгорода Богдан Андриив, только первая партия – четыре из 13 заказанных автобусов.

Обновление проходит в рамках программы "Стратегии развития Ужгородской городской территориальной общины до 2030 года". Она принята еще до полномасштабной войны.

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Оттягивать пополнение подвижного состава до завершения войны уже не было возможности, поскольку со времени вторжения российских оккупантов количество населения областного центра значительно возросло в результате внутренне перемещенных лиц с востока Украины.

Теперь общественный транспорт будет более доступным и комфортным. Автобусы Electron A18501 Львовского завода "Электронтранс" являются практически копией модели с CityLAZ-12 Львовского автобусного завода. 12-метровая машина с кузовом вагонной компоновки имеет паспортную вместимость 102 человека, из которых 33 могут сидеть.

Фото: мэрия Ужгорода

В моторной нише автобуса экологического формата Евро-5 стоит дизельный двигатель Cummins ISB6.7E5 объемом 6,7 л мощностью 279 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой передач ZF EcoLif.

Автобус комфортный и удобный. Благодаря книлинговой системе (kneeling) наклона кузова почти до уровня бордюры, процесс посадки и высадки пассажиров ускорен. Для этого здесь имеется три двери.

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Средние двустворчатые двери оборудованы откидным пандусом для заезда инвалидных колясок. Им внутри салона отведено специальное место в зоне накопления.

Салон имеет мощную систему обогрева на период сезонных холодов, в т.ч. в условиях критических температурах. Также есть кондиционер для нагнетания в салон свежего охлажденного воздуха в летнюю жару.

Фото: мэрия Ужгорода

Это обязательно понравится жителям Ужгорода и гостям города. Тем более что со львовскими автобусами A18501 они уже хорошо знакомы, поскольку у предприятия есть такие машины (см. видео внизу). Первые автобусы этого бренда и модели появились ровно шесть лет назад и хорошо себя показали в эксплуатации. Это и послужило основанием для очередной закупки таких пассажирских машин.

Ожидается, что остальные девять автобусов поступят в автопарк коммунального предприятия до конца этого года.

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