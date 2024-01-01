Тернополь обновит парк троллейбусов: что заказано, сколько заплачено

Информация об очередном обновлении появилось на европейском портале закупок. Там говорится о заключении договора на поставку 12-метровых троллейбусов за средства займа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).

Как сообщает alltransua.com, тендерный лот выиграл консорциум ООО "Завод Электронмаш" и ООО "Совместное украинско-немецкое предприятие "Электронтранс", которые должны изготовить троллейбусы на сумму 5.5 млн евро в течение 12 месяцев.

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Отмечается, что точное количество троллейбусов пока неизвестно, однако в ноябре Укргазбанк сообщил о предоставлении финансирования неназванному украинскому производителю для строительства 9 троллейбусов для Ивано-Франковска и 17 троллейбусов для Тернополя.

Таким образом, можно утверждать, что Тернополь получит не менее 17 троллейбусов. Впрочем, это только предположение.

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12-метровые пассажирские машины Львовского завода стали привлекательными не только удобными комфортными салонами, надежной ходовой, но и тем, что такой троллейбусы могут проехать до 20 километров без контактной сети, получая питание от аккумуляторов.

Салон такой машины имеет паспортную общей пассажировместимостью 106 человек, из которых 34 человека может сидеть. Есть также просторная накопительная зона напротив средних дверей, где можно разместить детские коляски или кресла на колесах для людей определенной категории.

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Из предыдущих сообщений известно, что для Тернополя это будет первая закупка новых троллейбусов за последние 15 лет. Правда, некоторое обновление парка электротранспорта областной центр имел, приобретя по умеренным ценам 44 подержанных троллейбуса из стран ЕС.