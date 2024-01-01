В Тернополе организовали гонки прямо на дороге: видео

Поводом для такого расследования стало видео, появившееся в сети. Там водители, в основном молодежь, устроили несанкционированные гонки. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области на сайте и на ФБ-странице.

Событие вызвало большой резонанс в обществе. Комментарии в соцсетях доброжелательностью и восторгом молодых людей не отличались. Особенно в контексте нынешней ситуации на фронте.

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Данную информацию полицейские внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях.

Организаторы гонки, которых установит следствие, будут привлечены к административной ответственности по ст. 185-1 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность за проведение мероприятий без надлежащего согласования с органами местной власти или другими уполномоченными органами.

Также продолжается проверка, по результатам которой будет предоставлена правовая квалификация данному событию.

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По этому поводу у экспертов Авто24 возник резонный вопрос: а где была и что делала большая армия хорошо оснащенной современными автомобилями полиция?