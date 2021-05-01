Если в понятие быстрой езды вкладывать условие безопасного движения, то получится не такое уж простое дело – и не такая уж быстрая езда. Но иначе и нельзя. Авто24 поделится приемами, которые помогут совместить быстрое передвижение и безопасность.

Если брать во внимание чисто показания спидометра, то можно сказать, что на современном автомобиле быстро ездить совсем не трудно. Но мы имеем в виду не гоночный трек, а дороги общего пользования, поэтому к возможностям автомобиля надо добавлять интеллект человека, сидящего за рулем.





Спеша куда-то, помните, что другие водители не знакомы с вашей проблемой и не ожидают от вас неадекватных действий

И ни в коем случае не следует превышать скорость, установленную на данном участке Правилами дорожного движения. Ведь вред себе и окружающим можно причинить и на относительно небольшой скорости.

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Спеши безопасно

Быстрая поездка должна начинаться еще до выезда: водитель должен обдумать все факторы (трафик, тип дороги, состояние ее покрытия) и проложить такой маршрут, который бы требовал наименьшего времени для его преодоления.

Имейте в виду, что быстрая езда очень нежелательна не только из-за более тяжелых последствий возможной аварии, а из-за более высокой вероятности эту аварию спровоцировать.

Скорость того, кто очень спешит, не должна значительно превышать скорость потока на данной улице (дороге). Не устраивайте игру в "пятнашки", перестраиваясь с одной полосы движения в другую – это верный способ устроить в конце концов ДТП.

За городом сокращайте время поездки за счет свободных от транспорта отрезков, где можно разогнаться, не создавая неудобств другим участникам движения. Там, где имеет место скопление автомобилей, будьте сдержанны.

Тот, кто хочет ездить быстро, должен прежде всего научиться правильно тормозить

Интенсивно тормозить лучше только на прямых отрезках и “на прямых колесах", особенно если автомобиль не имеет электронной системы стабилизации.

Опережайте поток транспорта не за счет высокой максималки, а за счет более энергичного ускорения там, где весь поток разгоняется медленно.

Чтобы вовремя попасть в увиденный "просвет" в потоке машин, постоянно держите обороты двигателя более высокими, чем вы привыкли. Это позволит вам не терять секунды на раскрутке двигателя при разгоне. С другой стороны, надо быть уверенными в своих тормозах.

Не забывайте о погодных условиях. В дождь, туман, снег и даже просто в лужах или на мокрой дороге подгоняемый вами автомобиль ведет себя не так, как при спокойной езде.

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Как ездить на машине быстро и безопасно

Самые типичные ошибки "гонщиков", приводящие к ДТП, одинаковые для большинства условий движения.

Неудачный обгон, во время которого водитель не рассчитал скорость сближения со встречной машиной. Из-за чего происходит столкновение или "лоб в лоб", или с машиной, которую торопыга обгонял. А иногда – и с обеими.

Обгон – маневр сам по себе опасный, а если его выполнять, спеша – и подавно

Водитель "до последнего" едет не в той полосе, с которой ему надо поворачивать на ближайшем перекрестке, а в той, где меньше транспорта. И в последний момент пытается вклиниться в нужный ряд, где создает аварийную ситуацию.

Спеша на большой скорости на зеленый сигнал светофора, который горит давно, водитель нередко опаздывает, и оказывается перед желтым, а то и красным сигналом, что называется, на полном газу. В результате сталкивается с теми, кто уже успел начать движение по улице, которую пересекает.

Другой конец вышеупомянутой ситуации: неопытный "гонщик", испугавшись того, что "не успевает", вдруг на всем ходу тормозит непосредственно перед перекрестком. В результате его "догоняет" другой, более смелый "пилот", висевший на хвосте нерешительного лидера. Как вариант – во время резкого торможения водитель теряет управление и машина в заносе сталкивается с другими, на соседних полосах.

Если избегать таких действий, можно спешить с большим уровнем безопасности.

Рекомендация Авто24

Мы согласны, что бывают ситуации, когда потребность быстро попасть куда-то возникает неожиданно. Но согласитесь, что в большинстве случаев мы спешим в пути из-за собственной невнимательности: что-то забыли, что-то упустили, что-то не предусмотрели. Поэтому высшим пилотажем водительского мастерства по скоростной езде мы бы назвали организованность: и свою жизнь, и поездки в частности лучше устроить так, чтобы спешить приходилось как можно реже. Это будет и более эффективно с точки зрения вашей деятельности, и более безопасно для всех окружающих.

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