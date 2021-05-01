Якщо в поняття швидкої їзди вкладати умову безпечного руху, то вийде не така вже проста справа – і не така вже швидка їзда. Але інакше і не можна. Авто24 поділиться прийомами, які допоможуть поєднати швидке пересування і безпеку руху.

Якщо брати до уваги суто показання спідометра, то можна сказати, що на сучасному автомобілі швидко їздити зовсім не важко. Але ж ми маємо на увазі не гоночний трек, а дороги загального користування, тому до можливостей автомобіля треба додавати інтелект людини, яка сидить за кермом.

Поспішаючи кудись, пам’ятайте, що інші водії не знайомі з вашою проблемою і не очікують від вас неадекватних дій

І в жодному випадку не слід перевищувати швидкість, встановлену на даній ділянці Правилами дорожнього руху. Адже шкоди собі й оточуючим можна завдати і на відносно невеликій швидкості.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як їздити у великому місті: безпечно вливаємося в потік

Поспішай безпечно

Швидка поїздка має починатися ще до виїзду: водій повинен обміркувати всі чинники (трафік, тип дороги, стан її покриття) і прокласти такий маршрут, який би вимагав найменшого часу для його подолання.

Майте не увазі, що швидка їзда дуже небажана не лише через більш тяжкі наслідки можливої аварії, а через більш високу ймовірність цю аварію спровокувати.

Швидкість того, хто дуже поспішає, не повинна значно перевищувати швидкість потоку на даній вулиці (дорозі). Не влаштовуйте гру у “п’ятнашки”, переставляючись з однієї смуги руху в іншу – це вірний спосіб влаштувати врешті-решт ДТП.

За містом скорочуйте час за рахунок вільних від транспорту відрізків, де можна розігнатися, не створюючи незручностей іншим учасникам руху. Там, де має місце скупчення автомобілів, будьте стримані.

Той, хто хоче їздити швидко, має перш за все навчитися правильно гальмувати

Інтенсивно гальмувати краще лише на прямих відрізках і з “прямими колесами”, особливо якщо автомобіль не має електронної системи стабілізації.

Випереджайте потік транспорту не за рахунок високої максималки, а за рахунок більш енергійного прискорення там, де весь потік розганяється неквапливо.

Щоб вчасно вискочити у побачений “просвіт” у потоці машин, постійно тримайте оберти двигуна більш високими, ніж ви звикли. Це дасть вам змогу не втрачати секунди на розкручуванні двигуна при розгоні. З іншого боку, треба бути впевненими у своїх гальмах.

Не забувайте про погодні умови. У дощ, туман, сніг та навіть просто у калюжі чи на мокрій дорозі пришпорюваний вами автомобіль веде себе не так, як при спокійній їзді.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як правильно їхати по ямах: 10 порад від Авто24



Як їздити на машині швидко і безпечно

Найбільш типові помилки “гонщиків”, що призводять до ДТП, однакові для більшості умов руху.

Невдалий обгін, під час якого водій не розрахував швидкості зближення із зустрічною машиною. Через що відбувається зіткнення або “лоб в лоб”, або із машиною, яку обганяли.

Обгін – маневр сам по собі небезпечний, а якщо його виконувати, поспішаючи – й поготів

Водій “до останнього” їде не в тій смузі, з якої йому треба повертати на найближчому перехресті, а по тій, де менше транспорту. І в останню мить намагається вклинитися в потрібний ряд, де створює аварійну ситуацію.

Поспішаючи на великій швидкості на зелений сигнал світлофору, який горить давно, водій нерідко спізнюється, і опиняється перед жовтим, а то й червоним сигналом, що називається, на повному газу. Внаслідок чого зіткається із тими, хто вже встиг почати рух по вулиці, яку перетинає.

Інший кінець вищезгаданої ситуації: недосвідчений “гонщик”, злякавшись того, що “не встигає”, раптом на усьому ходу гальмує безпосередньо перед перехрестям. Внаслідок чого його “доганяє” інший, більш сміливий “пілот”, що висів на хвості нерішучого лідера. Як варіант – під час різкого гальмування водій втрачає керування і машина в заносі зіткається з іншими, на сусідніх смугах.

Якщо уникати таких дій, можна поспішати з більшим рівнем безпеки.

Рекомендація Авто24

Ми згодні, що бувають ситуації, коли потреба швидко потрапити кудись виникає зненацька. Але погодьтеся, що у більшості випадків ми поспішаємо у дорозі через власну неуважність: щось забули, щось проґавили, щось не передбачили. Тому вищим пілотажем водійської майстерності з швидкісної їзди ми би назвали організованість: і своє життя, і поїздки зокрема краще влаштувати так, щоб поспішати доводилося якомога рідше. Це буде і більш ефективно з точки зору вашої діяльності, і більш безпечно для усіх оточуючих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як їздити безпечно: позбавляємось шкідливих звичок