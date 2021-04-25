Управление механической трансмиссией - одна из самых сложных водительских наук. Тот, кто может ездить "на механике", в наше время может считать себя наполовину профессионалом. Есть несколько советов для достижения такого уровня.

Недаром в некоторых странах сегодня за умение ездить "на механике" выдают особые водительские "права". Мастерство езды с ручной (не автоматической, а механической – МКП) коробкой передач заключается в правильном алгоритме манипуляций с педалью сцепления, акселератором и рычагом переключения передач. Но для начала самую малость теории.

Коробка передач – самый простой вариант трансмиссии: она дешевая и, как правило, неприхотливая к сервису

Чтобы автомобиль мог ехать на разной скорости и по разной дороге, между двигателем и колесами он имеет коробку передач с набором шестерен. Шестерни нужно переключать между собой, выбирая ту или иную передачу. Сделать это можно только при разомкнутом сцеплении и малых оборотах двигателя.

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У машины с “автоматом” за все три действия отвечает автоматика – она ​​сбрасывает обороты валов в коробке, размыкает сцепление, передвигает шестерни и поднимает скорость вращения валов (и колес). "На механике" все это приходится делать водителю.

Для правильного обращения с МКП есть несколько условий

Выжимать сцепление можно только при отпущенном акселераторе;

Передвигать рычаг МКП можно только при выжатом сцеплении;

Отпускать сцепление можно только плавно, иначе двигатель может заглохнуть, а машина будет неприятно дергат ься;

ься; Оптимальный диапазон оборотов большинства двигателей – порядка 2000-4000 об/мин, и в этих пределах надо держать стрелку тахометра во время движения, подбирая соответствующую передачу.

На многих современных авто есть подсказчик, который дает совет, когда переключать передачу. Производитель настраивает его на максимальную экономичность

Трогаемся с места

Чтобы плавно, не заглушив двигатель, передать крутящий момент на колеса и поехать, нужно сначала выжать педаль сцепления, включить первую передачу и плавно отпустить педаль сцепления. В момент, когда сцепление начнет смыкаться, вы почувствуете нагрузку на двигатель – в этот момент надо добавить ему оборотов примерно до 2000-2500 об/мин.

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Типичные ошибки при начале движения:

Водитель отпускает сцепление слишком долго, очень медленно на всем ходу педали. На самом деле смыкание сцепления происходит примерно в середине хода педали, и нужно научиться ловить этот момент, чтобы не затягивать процесс трогания с места.

Когда автомобиль только начинает двигаться, водитель бросает педаль сцепления, машина дергается, двигатель глохнет. Не спешите бросать сцепление когда машина начинает движение, отпускайте педаль так же медленно до конца.

Опытный водитель переключает передачи “механики”, на задумываясь над процессом – автоматически

Разгоняемся

Когда водитель разогнал автомобиль до достаточно высоких оборотов двигателя (3000 - 4000 об/мин), нужно переходить на следующую более высокую передачу. Надо отпустить акселератор, нажать сцепление, включить следующую передачу, плавно отпустить сцепление (можно быстрее, чем при движении с места) и без задержки нажать на газ. Если дорожные условия позволяют, разгон можно продолжать до следующего переключения на очередную высшую передачу. Когда машина разгоняется на подъеме, обороты надо держать более высокими и переключаться на высшую передачу при более высоких оборотах, чем на ровном участке.

Замедляемся

При торможении или естественном замедлении машины надо следить, чтобы двигатель от чрезмерно низких оборотов (обычно ниже 1000 – 1500 об/мин) не начал сбоить – дергаться, глохнуть. В таком случае надо переходить на низшую передачу. Это делается по такому же алгоритму, что и во время разгона. Если машина теряет скорость и обороты двигателя при движении на крутой подъем, переключаться на нижнюю передачу нужно раньше, не давая оборотам упасть до критического лимита.

Сегодня все больше автомобилей комплектуются автоматическими трансмиссиями. В некоторых классах “механика” – настоящая редкость

Крейсерский режим

Длительное движение на постоянной скорости надо согласовывать не только с требованиями безопасности и ПДД, но и с тахометром. С целью экономии топлива и ресурса двигателя рекомендуется включать высшую передачу, при этом обороты будут зависеть от рабочего объема двигателя и его типа, загрузки машины. Наиболее типичные показания тахометра для семейного автомобиля – порядка 2800-3200 об/мин.

Рекомендация Авто24

Вместо автоматической трансмиссии у машин “на механике” – автоматизм в действиях водителя. С самого начала обучения отнеситесь к делу так, чтобы вы наконец научились переключать передачи и трогаться с места на уровне рефлексов, не отвлекаясь от наблюдения за дорогой. Это – один из главных признаков водителя высокого класса.

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