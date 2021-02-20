Пожалуй, в этом вопросе есть определенный глубинный смысл: сколько бы ни существовали классические коробки-автоматы, какого бы распространения они ни получали, соблазн перевести селектор на N при первой попавшейся возможности не оставляет водителей из поколения в поколение.

Сначала подчеркнем, что в этой статье речь пойдет о классической гидромеханической трансмиссии, и она не касается роботизированной механики, преселективных “роботов” и вариаторов типа CVT.

Многие из водителей считают нужным переключать селектор АКП в положение N во время ожидания зеленого на светофоре

Прислушайтесь к себе: почему вам хочется поставить автоматическую коробку в нейтраль на светофоре? Вероятно, большинство из нас подсознательно беспокоит факт, что в режиме коробки, предназначенном для движения, что-то остается включенным во время остановки машины.

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Да еще и нажатый тормоз усиливает этот эффект принуждения – и нам кажется, что сложная и дорогая коробка таким образом изнашивается ускоренными темпами. Часть пользователей также беспокоит экономия топлива – есть мнение, что в режиме трансмиссии N двигатель потребляет меньше горючего. На самом деле все немного не так.

В классической гидромеханической коробке передач (не “робот” и не вариатор) изнашиваются в первую очередь пакеты фрикционов. Причем главным образом это происходит в момент, когда диски интенсивно трутся между собой, то есть при смыкании и размыкании дисков. А когда пакеты сжаты, проскальзывание дисков между собой отсутствует, износа деталей нет.

Когда машина с АКП стоит с включенной передачей, в коробке изнашиваются только подшипники. В режиме N будут работать другие подшипники – только и всего

Таким образом, износ дисков в АКП имеет место лишь при переключениях передач. А когда коробка остается в стабильном состоянии – включена либо передача (режимы D и R), либо нейтраль (режим N), эти наиболее уязвимые детали не изнашиваются. Даже если передача включена во время остановки машины (водитель держит тормоза при холостом ходе двигателя), механическая начинка АКП находится в том же состоянии, что и во время движения машины. А необходимое на остановке размыкание потока мощности происходит в немеханическом узле – гидротрансформаторе. Это реализовано за счет проскальзывания масла между лопатками турбины, поэтому механический износ здесь отсутствует.

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Что касается расхода топлива, здесь определенные основания для разговоров есть: заторможенная на передаче трансмиссия нагружает двигатель сопротивлением масла, которое перемешивается в гидротрансформаторе. Но увеличивается расход меньше, чем на пол-литра в час, поэтому на фоне общего расхода этой цифрой можно пренебречь. Тем более, что время простоев на светофоре вряд ли достигает того же часа даже у таксистов.

Принципиальная схема классической АКП не сложная, но из-за большого количества передач и дополнительных функций ремонтировать ее дорого.

То есть получается, что во время коротких остановок переключать АКП в нейтраль не стоит. Более того – можно сказать, что это даже вредно, поскольку фрикционы получают два лишних цикла смыкания-размыкания, во время которых происходит их дополнительный износ.

Однако, другое дело, если придется стоять на светофоре возле железнодорожного переезда, где время ожидания бывает гораздо больше. Здесь уже стоит перейти в режим P (паркинг), чтобы не давить на тормозную педаль в течение десяти-пятнадцати минут.

Благодаря гидротрансформатору как части АКП большое количество узлов трансмиссии подвергается минимальному механическому износу

Рекомендация Авто24

Имеем для вас надежный рецепт: если возникают сомнения относительно ваших действий во время управления системами автомобиля, обращайтесь к заводскому мануалу. Если вы там не нашли ответа на какой-то свой вопрос, значит, для автопроизводителя этого вопроса не существует! То есть если в инструкции ничего нет о необходимости ставить селектор в N во время коротких остановок – значит, это делать не стоит. Обратите внимание: важные моменты, в частности запреты определенных действий, издатели инструкций выделяют жирным шрифтом или цветом. Ну а если уж есть желание вникнуть в работу определенного агрегата глубже – никто не мешает вам обратиться к экспертным статьям, в том числе и на нашем сайте.

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