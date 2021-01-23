Понятие женского авто в XXI в. стало очень расплывчатым, но наличие автоматической трансмиссии остается почти обязательным условием. Что есть в недорогом сегменте в украинских автосалонах?

Красненькие машинки А-класса давно уже не считаются единственно возможными женскими автомобилями. Водители-женщины стали намного смелее, поэтому теперь в их автопарке можно увидеть и малокомфортные спорткары, и брутальные внедорожники, а доминируют, вероятно, небольшие городские кроссоверы. Однако, в нашем обзоре – не только они, поскольку этот класс не всегда демократичен по цене.

Ravon R2 – 274 200 грн.

Компактный автомобильчик с нетривиальным дизайном имеет лишь один недостаток – малоизвестный бренд. Хотя на самом деле это не что иное, как Chevrolet Spark третьей генерации (2009 г.). По всему миру эта модель продавалась под разными именами, а украинцам она досталась под узбекской маркой Ravon.

Машинка хорошо спроектирована и хорошо собрана, она приятна на ходу и при скромных габаритах имеет удобный и вместительный салон. Большой плюс R2 – традиционный гидромеханический автомат в трансмиссии, который переключается вовремя и без рывков; в наше время такой непросто встретить даже в более высоком классе.

Ravon R2 Габариты 3640/1597/1522 мм Двигатель 4 цил. Бензин 1,25 л/85 л.с. Экономичность (трасса – город) 6,2 – 8,2 л/100 км Коробка передач Классический автомат 4 ст. Привод Передний Багажник 170 л

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Chery Tiggo 2 – 392 840 грн.

С каждым поколением китайцы выпускают все более совершенные модели. Привлекательной внешности Tiggo 2 вполне соответствует ее техническая начинка, например, машина, в отличие от многих предыдущих “китайцев”, вполне адекватно управляется и неплохо преодолевает неровности пути.

В салоне со временем поселятся немного “кузнечиков”, но мультимедийная система помогает их перекрыть. Наверное, это почти идеальный вариант для начинающего водителя, который хочет иметь недорогой автомобиль и при том не иметь с ним хлопот. По крайней мере, таким он будет в течение трех лет или первых 100 тыс. км – то есть гарантийного срока.

Chery Tiggo 2 Габариты 4200/1760/1570 мм Двигатель 4 цил. Бензин 1,5 л/106 л.с. Экономичность (трасса) 6,2 л/100 км Коробка передач Классический автомат 4 ст. Привод Передний Багажник 420 л

Renault Sandero Stepway – 408 000 грн.

Этот яркий внешне автомобиль сочетает в себе надежность, практичность, прочную и комфортную ходовую часть, а также хорошо известный по всему миру бренд. На другой стороне весов – вполне европейская цена. Однако, из-за своей популярности эта модель довольно медленно теряет цену на вторичном рынке.

Конструктивно эта модель совсем проста, но ее “вытягивает” интересное внешнее оформление. В случае необходимости на этой машине также вполне приемлемо ездить и мужчине, ведь явных признаков женственности или бюджетности она не имеет. Среди недостатков – роботизированная трансмиссия, которая имеет некоторые особенности в работе иэксплутации.

Renault Sandero Stepway Габариты 4080/1757/1533 мм Двигатель 3 цил. Бензин 0,9 л/90 л.с. Экономичность (трасса – город) 4,7 – 5,7 л/100 км Коробка передач Роботизированная 5 ст. Привод Передний Багажник 320 л

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Skoda Kamiq – 532 960 грн.

Никаких сомнений, это самый добротный и солидный автомобиль в нашей подборке. Возможно, он не такой стильный, как некоторые другие, однако ни у кого нет столько удобств в салоне и такой основательности в инженерных решениях. Добавьте сюда еще богатое базовое оснащение и учтите, что эта модель отличается ходовой частью, более пригодной для активной скоростной езды, чем для разбитого провинциального асфальта.

Несмотря на упомянутое богатство комплектации, полный привод не доступен – такой версии не существует в принципе. Собственно, как и во всех приведенных здесь машинах.

Skoda Kamiq Габариты 4241/1793/1531 мм Двигатель 4 цил. Бензин 1,6 л/110 л.с. Экономичность (средн.) 5,5/100 км Коробка передач Классический автомат 6 ст. Привод Передний Багажник 400 л

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Peugeot 2008 – 611 200 грн.

Этот стильный кроссовер – в первую очередь для красавиц, не обремененных дачным хозяйством и подобными хлопотами. Экспрессивный экстерьер и причудливо оформленный интерьер с его низко посаженным рулем подчеркнут стремление обладательницы выделиться в потоке (да и среди подруг!). Качество отделки интерьера мы бы назвали образцовым, претензий здесь не будет иметь даже самая капризная барышня.

Возможно, техническая начинка не будет оставаться безупречной так долго, как это бывает у “немцев” или “японцев”, но прекрасный пол это не должно волновать. Стоит также упомянуть удобство управления машиной – ее рулевое управление и трансмиссия самостоятельно адаптируются как для городской тесноты, так и к скоростным автомагистралям.

Peugeot 2008 Габариты 4300/1987/1550 мм Двигатель 3 цил. Бензин 1,2 л/130 л.с. Экономичность (трасса – город) 5,4 – 8,4 л/100 км Коробка передач Классический автомат 6 ст. Привод Передний Багажник 434 л

Больше подробностей – в тест-драйве Peugeot 2008

Рекомендация Авто24

Если автомобиль для женщины покупает мужчина, ему стоит принять во внимание важное обстоятельство: кто будет заниматься техническими проблемами приобретенного транспорта – он сам или счастливая владелица? В первом случае лучше купить что-то максимально надежное, во втором можно пойти навстречу амбициозным стремлениям прекрасного пола и выбрать богато укомплектованное авто, хотя и менее авторитетной марки.

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