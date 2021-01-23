Понятие женского авто в XXI в. стало очень расплывчатым, но наличие автоматической трансмиссии остается почти обязательным условием. Что есть в недорогом сегменте в украинских автосалонах?
Красненькие машинки А-класса давно уже не считаются единственно возможными женскими автомобилями. Водители-женщины стали намного смелее, поэтому теперь в их автопарке можно увидеть и малокомфортные спорткары, и брутальные внедорожники, а доминируют, вероятно, небольшие городские кроссоверы. Однако, в нашем обзоре – не только они, поскольку этот класс не всегда демократичен по цене.
Ravon R2 – 274 200 грн.
Компактный автомобильчик с нетривиальным дизайном имеет лишь один недостаток – малоизвестный бренд. Хотя на самом деле это не что иное, как Chevrolet Spark третьей генерации (2009 г.). По всему миру эта модель продавалась под разными именами, а украинцам она досталась под узбекской маркой Ravon.
Машинка хорошо спроектирована и хорошо собрана, она приятна на ходу и при скромных габаритах имеет удобный и вместительный салон. Большой плюс R2 – традиционный гидромеханический автомат в трансмиссии, который переключается вовремя и без рывков; в наше время такой непросто встретить даже в более высоком классе.
|
Ravon R2
|
Габариты
|
3640/1597/1522 мм
|
Двигатель
|
4 цил. Бензин 1,25 л/85 л.с.
|
Экономичность (трасса – город)
|
6,2 – 8,2 л/100 км
|
Коробка передач
|
Классический автомат 4 ст.
|
Привод
|
Передний
|
Багажник
|
170 л
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Chery Tiggo 2 – 392 840 грн.
С каждым поколением китайцы выпускают все более совершенные модели. Привлекательной внешности Tiggo 2 вполне соответствует ее техническая начинка, например, машина, в отличие от многих предыдущих “китайцев”, вполне адекватно управляется и неплохо преодолевает неровности пути.
В салоне со временем поселятся немного “кузнечиков”, но мультимедийная система помогает их перекрыть. Наверное, это почти идеальный вариант для начинающего водителя, который хочет иметь недорогой автомобиль и при том не иметь с ним хлопот. По крайней мере, таким он будет в течение трех лет или первых 100 тыс. км – то есть гарантийного срока.
|
Chery Tiggo 2
|
Габариты
|
4200/1760/1570 мм
|
Двигатель
|
4 цил. Бензин 1,5 л/106 л.с.
|
Экономичность (трасса)
|
6,2 л/100 км
|
Коробка передач
|
Классический автомат 4 ст.
|
Привод
|
Передний
|
Багажник
|
420 л
Renault Sandero Stepway – 408 000 грн.
Этот яркий внешне автомобиль сочетает в себе надежность, практичность, прочную и комфортную ходовую часть, а также хорошо известный по всему миру бренд. На другой стороне весов – вполне европейская цена. Однако, из-за своей популярности эта модель довольно медленно теряет цену на вторичном рынке.
Конструктивно эта модель совсем проста, но ее “вытягивает” интересное внешнее оформление. В случае необходимости на этой машине также вполне приемлемо ездить и мужчине, ведь явных признаков женственности или бюджетности она не имеет. Среди недостатков – роботизированная трансмиссия, которая имеет некоторые особенности в работе иэксплутации.
|
Renault Sandero Stepway
|
Габариты
|
4080/1757/1533 мм
|
Двигатель
|
3 цил. Бензин 0,9 л/90 л.с.
|
Экономичность (трасса – город)
|
4,7 – 5,7 л/100 км
|
Коробка передач
|
Роботизированная 5 ст.
|
Привод
|
Передний
|
Багажник
|
320 л
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Skoda Kamiq – 532 960 грн.
Никаких сомнений, это самый добротный и солидный автомобиль в нашей подборке. Возможно, он не такой стильный, как некоторые другие, однако ни у кого нет столько удобств в салоне и такой основательности в инженерных решениях. Добавьте сюда еще богатое базовое оснащение и учтите, что эта модель отличается ходовой частью, более пригодной для активной скоростной езды, чем для разбитого провинциального асфальта.
Несмотря на упомянутое богатство комплектации, полный привод не доступен – такой версии не существует в принципе. Собственно, как и во всех приведенных здесь машинах.
|
Skoda Kamiq
|
Габариты
|
4241/1793/1531 мм
|
Двигатель
|
4 цил. Бензин 1,6 л/110 л.с.
|
Экономичность (средн.)
|
5,5/100 км
|
Коробка передач
|
Классический автомат 6 ст.
|
Привод
|
Передний
|
Багажник
|
400 л
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Peugeot 2008 – 611 200 грн.
Этот стильный кроссовер – в первую очередь для красавиц, не обремененных дачным хозяйством и подобными хлопотами. Экспрессивный экстерьер и причудливо оформленный интерьер с его низко посаженным рулем подчеркнут стремление обладательницы выделиться в потоке (да и среди подруг!). Качество отделки интерьера мы бы назвали образцовым, претензий здесь не будет иметь даже самая капризная барышня.
Возможно, техническая начинка не будет оставаться безупречной так долго, как это бывает у “немцев” или “японцев”, но прекрасный пол это не должно волновать. Стоит также упомянуть удобство управления машиной – ее рулевое управление и трансмиссия самостоятельно адаптируются как для городской тесноты, так и к скоростным автомагистралям.
|
Peugeot 2008
|
Габариты
|
4300/1987/1550 мм
|
Двигатель
|
3 цил. Бензин 1,2 л/130 л.с.
|
Экономичность (трасса – город)
|
5,4 – 8,4 л/100 км
|
Коробка передач
|
Классический автомат 6 ст.
|
Привод
|
Передний
|
Багажник
|
434 л
Больше подробностей – в тест-драйве Peugeot 2008
Рекомендация Авто24
Если автомобиль для женщины покупает мужчина, ему стоит принять во внимание важное обстоятельство: кто будет заниматься техническими проблемами приобретенного транспорта – он сам или счастливая владелица? В первом случае лучше купить что-то максимально надежное, во втором можно пойти навстречу амбициозным стремлениям прекрасного пола и выбрать богато укомплектованное авто, хотя и менее авторитетной марки.
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