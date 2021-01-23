Поняття жіночого авто у ХХІ ст. стало дуже розпливчатим, але наявність автоматичної трансмісії залишається майже обов’язковою умовою. Що є в недорогому сегменті в українських автосалонах?

Червоненькі машинки А-класу давно вже не вважаються єдино можливими жіночими автомобілями. Тепер можна побачити жінку за кермом спорткару чи великого позашляховика, хоча домінують все ж невеликі міські кросовери. Однак, в нашому огляді – не лише вони, оскільки цей клас не завжди демократичний за ціною.

Ravon R2 – 274 200 грн.

Компактний автомобільчик з нетривіальним дизайном має лише один недолік – маловідомий бренд. Хоча насправді це не що інше, як Chevrolet Spark третьої генерації (2009 р.). По всьому світу ця модель продавалася під різними іменами, а українцям вона дісталася під узбецькою маркою Ravon.

Машинка добре спроектована і добре складена, вона приємна на ходу і при скромних габаритах має зручний та місткий салон. Великий плюс R2 – традиційний гідромеханічний автомат у трансмісії, який перемикається вчасно і без ривків; в наш час такий непросто зустріти навіть у більш високому класі.

Ravon R2 Габарити 3640/1597/1522 мм Двигун 4 цил. Бензин 1,25 л/85 к.с. Економічність (траса – місто) 6,2 - 8,2 л/100 км Коробка передач Класичний автомат 4 ст. Привід Передній Багажник 170 л

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Chery Tiggo 2 – 392 840 грн.

З кожним поколінням китайці випускають у світ все більш досконалі моделі. Привабливій зовнішності Tiggo 2 цілком відповідає її технічне начиння, наприклад, машина, на відміну від багатьох попередніх “китайців”, цілком адекватно керується і непогано долає нерівності шляху.

В салоні з часом оселяться трохи “коників”, але звук мультимедійної системи допомагає їх перекрити. Певно, це майже ідеальний варіант для водія-початківця, який хоче мати недорогий автомобіль і при тому не мати з ним клопоту. Принаймні, таким він буде протягом трьох років або перших 100 тис. км – тобто гарантійного терміну.

Chery Tiggo 2 Габарити 4200 / 1760 / 1570 Двигун 4 цил. Бензин 1,5 л/106 к.с. Економічність (траса) 6,2 л/100 км Коробка передач Класичний автомат 4 ст. Привід Передній Багажник 420 л

Renault Sandero Stepway – 408 000 грн.

Це яскравий зовні автомобіль поєднує в собі надійність, практичність, міцну і комфортну ходову частину. На іншій стороні терезів – цілком європейська ціна. Проте, через свою популярність ця модель доволі повільно втрачає ціну на вторинному ринку.

Конструктивно модель зовсім проста, але її “витягує” цікаве зовнішнє оформлення. У випадку потреби на цій машині також цілком прийнятно їздити і чоловікові, адже явних ознак жіночності чи бюджетності вона не має. Серед недоліків – роботизована трансмісія, яка має деякі особливості в роботі та експлутації.

Renault Sandero Stepway Габарити 4080/1757/1533 Двигун 3 цил. Бензин 0,9 л/90 к.с. Економічність (траса - місто) 4,7 – 5,7 л/100 км Коробка передач Роботизована 5 ст. Привід Передній Багажник 320 л

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Skoda Kamiq – 532 960 грн.

Це, мабуть, найбільш добротний і поважний автомобіль у нашій добірці. Можливо, він не такий стильний, як деякі інші, проте ні в кого немає стільки зручностей в салоні і такої ґрунтовності в інженерних рішеннях. Додайте сюди ще багате базове оснащення і врахуйте, що ця модель відрізняється ходовою частиною, більше придатною для активної швидкісної їзди, ніж для розбитого провінційного асфальту.

Незважаючи на згадане багатство комплектації, повний привід не доступний – такої версії не існує в принципі. Власне, як і в усіх приведених тут машинах.

Skoda Kamiq Габарити 4241/1793/1531 Двигун 4 цил. Бензин 1,6 л/110 к.с. Економічність (середн.) 5,5 /100 км Коробка передач Класичний автомат 6 ст. Привід Передній Багажник 400 л

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Peugeot 2008 – 611 200 грн.

Цей стильний кросовер – в першу чергу для красунь, не обтяжених дачним господарством та подібними клопотами. Експресивний екстер’єр та химерно оформлений інтер’єр з його низько посадженим кермом підкреслять прагнення власниці виділитися у потоці (та й серед подруг!). Якість оздоблення інтер’єру ми би назвали зразковою, претензій тут не матиме навіть найпримхливіша панночка.

Варто також згадати зручність керування машиною – її кермове управління та трансмісія самостійно адаптуються як для міської тісняви, так і до швидкісних автомагістралей.

Peugeot 2008 Габарити 4300/1987/1550 Двигун 3 цил. Бензин 1,2 л/130 к.с. Економічність (траса – місто) 5,4 – 8,4 л/100 км Коробка передач Класичний автомат 6 ст. Привід Передній Багажник 434 л

Більше подробиць – в тест-драйві Peugeot 2008

Рекомендація Авто24

Якщо автомобіль для жінки купує чоловік, йому варто взяти до уваги важливу обставину: хто буде опікуватися технічними проблемами придбаного транспорту – він сам чи щаслива власниця? У першому випадку краще купити щось максимально надійне, у другому можна піти назустріч амбіційним прагненням прекрасної статі і обрати багато укомплектоване авто, хоча й менш авторитетної марки.