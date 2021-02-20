Мабуть, у цьому питанні є певний глибинний сенс: скільки б не існували класичні коробки-автомати, якого б поширення вони не набували, спокуса перевести селектор на N за першої-ліпшої нагоди не полишає водіїв з покоління в покоління

Спочатку наголосимо, що в цій статті йтиметься про класичну гідромеханічну трансмісію, і вона не стосується роботизованої механіки, преселективних “роботів” та варіаторів типу CVT.

Багато хто з водіїв вважають за потрібне перемикати селектор АКП в положення N під час очікування зеленого на світлофорі

Прислухайтесь до себе: чому вам хочеться поставити автоматичну коробку в нейтраль на світлофорі? Певно, більшість з нас непокоїть факт, що в режимі коробки, призначеному для руху, щось залишається увімкненим під час зупинки машини.

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Та ще й натиснуте гальмо підсилює цей ефект силкування – і нам здається, що складна і коштовна коробка таким чином зношується прискореними темпами. Частину користувачів також непокоїть економія пального – є думка, що в режимі трансмісії N двигун споживає менше вуглеводнів. Насправді все трохи не так.

У класичній гідромеханічній коробці передач (не “робот” і не варіатор) зношуються в першим чергу пакети фрикціонів. Причому головним чином це відбувається в момент, коли диски інтенсивно труться один об один, тобто при змиканні та розмиканні дисків. А коли пакети стиснуті, прослизання дисків між собою відсутнє, зносу деталей немає.

Коли машина з АКП стоїть з увімкненою передачею, в коробці зношуються лише підшипники. В режимі N працюватимуть інші підшипники

Таким чином, знос дисків в АКП має місце лише при перемиканнях передач. А коли коробка залишається у стабільному стані – увімкнена або передача (режими D та R), або нейтраль (режим N), ці найбільш вразливі деталі не зношуються. Навіть якщо передача увімкнена під час зупинки машини (водій тримає гальма при холостому ході двигуна), механічне начиння АКП перебуває у тому ж стані, що і під час руху машини. А необхідне на зупинці розмикання потоку потужності відбувається у немеханічному вузлі – гідротрансформаторі. Це реалізовано за рахунок прослизання оливи між лопатками турбіни, тож механічний знос тут відсутній.

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Щодо витрат пального, тут певні підстави для розмов є: загальмована на передачі трансмісія навантажує двигун опором оливи, яке перемішується у гідротрансформаторі. Але збільшується витрата менше, ніж на півлітри на годину, тож на фоні загальної витрати пального цією цифрою можна знехтувати. Тим більше, що час простоїв на світлофорі навряд чи сягає тієї години навіть у таксистів.

Принципова схема класичної АКП не складна, але через велику кількість передач та додаткові функції ремонтувати її дорого.

Тобто виходить, що під час коротких зупинок переключати АКП у нейтраль не варто. Більше того – можна сказати, що це навіть шкідливо, оскільки фрикціони отримують два зайві цикли змикання – розмикання, під час яких відбувається додатковий знос.

Однак, інша справа, якщо доведеться стояти на світлофорі біля залізничного переїзду, де час очікування буває набагато більшим. Тут вже варто перейти на паркінг, аби не тиснути на гальмівну педаль протягом десяти-п’ятнадцяти хвилин.

Завдяки гідротрансформатору, що є частиною АКП, велика кільсть вузлів трансмісії зазнає мінімального механічного зносу

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Маємо для вас надійний рецепт: якщо у вас виникають сумніви щодо ваших дій під час керування системами автомобіля, звертайтеся до заводського мануалу. Якщо ви там не знайшли відповіді на якесь своє питання, значить, для автовиробника цього питання не існує! Тобто якщо в інструкції нічого немає про необхідність ставити селектор в N під час коротких зупинок – значить, це робити не треба. Зверніть увагу: важливі моменти, зокрема заборони певних дій, видавці інструкцій виділяють жирним шрифтом або кольором. Ну а коли вже є бажання вникнути в роботу певного агрегата глибше – ніхто не заважає вам звернутися до експертних статей, в тому числі і на нашому сайті.

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