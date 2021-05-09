Один из самых сложных приемов водительского мастерства – движение задним ходом. При этом некоторые из нас не могут не то что ехать задом, но опасаются даже просто "сдать назад" на собственном дворе. Имеем на такой случай несколько советов.

Проблемы движения задним ходом по большей части психологические: из-за отсутствия навыков водителю кажется, что управление при такой езде совсем не такое, как при движении вперед. На самом деле приемы те же, и настоящая проблема лишь в ограниченном обзоре с водительского места в сторону задней полусферы. Но все в руках водителя – оба вопроса можно решить, было бы желание.

Без уверенного владения приемами движения задним ходом в современном городе ездить просто невозможно

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Приемы и навыки

На самом деле ничего сложного в управлении машиной во время езды задом нет.

При движении задом не надо поворачивать голову назад – ситуацию надо контролировать через боковые зеркала и камеру заднего вида (когда она есть). Лишь когда надо понять ситуацию позади в целом, можно обернуться;

Руль нужно поворачивать так же, как и при движении вперед: куда машине требуется повернуть, туда и крутим руль;

Важный нюанс – контролировать (на предмет контактов с препятствиями) надо не только “ведущую” часть машины – корму, но и передок, который при повороте имеет значительный вынос, особенно у машин с большим передним свесом.

Спрогнозировать траекторию движения задом помогают наружные зеркала (о них мы еще поговорим ниже) и борта автомобиля. Глядя по очереди то в одно, то в другое зеркало назад, во время маневрирования “стреляйте” взглядом вдоль борта. Это помогает понять, куда направляется ваша корма и ”проходит” ли машина в узком месте при повороте. Когда линия борта авто в зеркале совпадет с нужной вам линией движения, прекращайте крутить руль и подавайте машину назад.

Один из секретов движения задним ходом – необходимость следить за передком автомобиля

Вам станет легко управлять машиной задним ходом, когда такая езда будет отработана до автоматизма, до того же уровня навыков, как и при движении вперед. Для этого придется изрядно потренироваться на свободной площадке, используя в качестве препятствий, например, пластиковые бутылки с водой.

Борт собственного авто, отраженный в зеркале, должен служить “прицелом” для направления машины в нужном направлении при движении назад

Очень помогает такое упражнение как движение задним ходом “по змейке” – не поворачивая головы назад, исключительно по зеркалам. Сначала это кажется невероятно сложным, но когда вы поймете принцип “прицеливания” через зеркало по борту, дело пойдет быстрее.

Парктроник

Большое количество автомобилей сегодня укомплектовано парктроником или камерой заднего вида. Относительно первого скажем, что он не меняет принципиально приемы управления при движении задним ходом – следить за направлением движения и объектами на траектории приходится по зеркалам. Но парктроник очень помогает, когда машина приближается к препятствиям. Главное – не выключать звуковое предупреждение, чтобы не отвлекаться во время движения назад от зеркал на экранчик парктроника.

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Учтите только то, что парктроники обычно имеют определенную инерционность, и если маневрировать на чрезмерной скорости, электроника может не успеть сообщить вам о критическом расстоянии до препятствия.

Поворачиваться назад во время движения задом следует лишь кратковременно, для понимания общей картины позади

Камера

Современные камеры позволяют неспешно двигаться задом, глядя на экран монитора. Но подчеркнем, что скорость при этом должна быть небольшая, ведь сектор зрения камеры почти всегда ограничен, и из “мертвой зоны” может неожиданно появиться тот или иной быстрый объект, на который водителю будет трудно среагировать. А в самых сложных местах стоит таки оглянуться, чтобы оценить обстановку в целом собственными глазами, которые имеют более широкое поле обзора, чем камера. Наличие камеры не означает, что будет лишним радар-парктроник, поскольку он фиксирует расстояние точнее камеры, да и его звуковые “комментарии” – вещь очень полезная.

Навыки езды задом по зеркалам позволяют проводить автомобиль с минимальным зазором к препятствиям. Иным способом это почти невозможно

Рекомендация Авто24

Очень советуем найти удобное место и устроить себе несколько тренировок для отработки движения задним ходом. Потраченное время позволит вам в будущем чувствовать себя уверенно на любой тесной парковке. Особенно обратите внимание на выработку чувства габарита; даже если на вашей машине есть камера или парктроник, это будет очень полезным.

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