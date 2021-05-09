Один з найскладніших прийомів водійської майстерності – рух заднім ходом. При цьому деякі з нас не можуть не те що їхати задом, але побоюються навіть просто "здати назад" на власному подвір’ї. Маємо на такий випадок кілька порад.

Проблеми руху заднім ходом здебільшого психологічні: через відсутність навичок водієві здається, що керування при такій їзді зовсім не таке, як при русі вперед. Насправді прийоми ті самі, і справжня проблема лише в обмеженому огляді з водійського місця у бік задньої напівсфери. Але все в руках водія – обидва питання можна вирішити, було б бажання.

Без впевненого володіння прийомами руху заднім ходом у сучасному місті їздити просто неможливо

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Прийоми та навички

Насправді нічого складного у керуванні машиною під час їзди задом немає.

При русі задом не треба повертати голову назад – ситуацію треба контролювати через бокові дзеркала та камеру заднього виду (коли вона є). Лише коли треба зрозуміти ситуацію позаду в цілому, можна обернутися;

Кермо потрібно повертати так само, як і при русі вперед: куди машині потрібно повернути, туди і крутимо кермо;

Важливий нюанс – контролювати (на предмет контактів із перешкодами) треба не лише “ведучу” частину машини – корму, а й передок, який при повороті має значний винос, особливо у машин з великим переднім звісом.

Спрогнозувати траєкторію руху машини задом допомагають зовнішні дзеркала (про них ми ще поговоримо нижче) і борти автомобіля. Дивлячись по черзі то в одне, то в друге дзеркало назад, під час маневрування “стріляйте” поглядом вздовж борта. Це допомагає зрозуміти, куди прямує ваша корма і чи “проходить” машина у вузькому місці при повороті. Коли лінія борта авто у дзеркалі співпаде із потрібною вам лінією руху, припиняйте крутити кермо і подавайте машину назад.

Один з секретів руху заднім ходом – необхідність слідкувати за передком автомобіля

Вам стане легко керувати машиною заднім ходом, коли така їзда буде відпрацьована до автоматизму, до того ж рівня навичок, як і при русі вперед. Для цього доведеться добряче потренуватися на вільному майданчику, використовуючи в якості перешкод пластикові пляшки з водою.

Борт власного авто, відображений у дзеркалі, має служити “прицілом” для спрямування машини в потрібному напрямку при задкуванні

Дуже допомагає така вправа як рух заднім ходом “по змійці” – не обертаючи голови назад, з виключно по дзеркалах. Спочатку це здається неймовірно складним, але коли ви зрозумієте принцип “прицілювання” через дзеркало по борту, справа піде швидше.



Парктронік

Велика кількість автомобілів сьогодні укомплектована парктроніком та камерою заднього огляду. Щодо першого скажемо, що він не змінює принципово прийоми керування при русі заднім ходом – слідкувати за напрямком руху і об’єктами на траєкторії доводиться по дзеркалах. Але парктронік дуже допомагає, коли машина наближається до перешкод. Головне – не вимикати звукове попередження, щоб не відволікатися під час задкування від дзеркал на екранчик парктроніка.

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Зважте лишень на те, що парктроніки зазвичай мають певну інерційність, і якщо маневрувати на надмірній швидкості, електроніка може не встигнути повідомити вам про критичну відстань до перешкоди.

Обертатися назад під час руху задом слід лише короткочасно, для розуміння загальної картини позаду

Камера

Сучасні камери дозволяють неспішно рухатися задом, дивлячись на екран монітора. Але наголосимо, що швидкість при цьому має бути невелика, адже сектор зору камери майже завжди обмежений, і з “мертвої зони” може несподівано з’явитися той чи інший швидкий об’єкт, на який водієві буде важко зреагувати. А в найскладніших місцях варто озирнутися, аби оцінити обстановку в цілому власними очима, які мають ширше поле огляду, ніж камера. Наявність камери не означає, що буде зайвим радар-парктронік, оскільки він фіксує відстань точніше камери, та й його звукові “коментарі” – річ дуже корисна.

Навички їзди задом за дзеркалами дозволяють проводити автомобіль з мінімальним проміжком до перешкод. В інший спосіб це майже неможливо

Рекомендація Авто24

Дуже радимо знайти зручне місце та влаштувати собі кілька тренувань для відпрацювання руху заднім ходом. Витрачений час дозволить вам у майбутньому почуватися впевнено на будь-якій тісній парковці. Особливо зверніть увагу на вироблення почуття габариту; навіть якщо на вашій машині є камера або парктронік, це буде дуже корисним.

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