Как назначить "надлежащего пользователя" онлайн юридическим лицам

Назначение надлежащего пользователя становится все более популярным среди юридических лиц. Ведь штрафы с камер будут приходить не директору компании, за которой зарегистрировано авто, а тому, кого назначили надлежащим пользователем.

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Благодаря шерингу авто предприятия могут эффективнее управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс.

Ранее услуга назначения надлежащего пользователя для бизнеса была доступна только в сервисных центрах МВД. Начиная с мая 2024 года шеринг авто также осуществляется онлайн – в Кабинете водителя для бизнеса.

Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса выполняются следующие действия:

ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;

физическое лицо, которое назначают надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;

заявка обрабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус

Пошаговая инструкция, как пошерить авто, доступна на сайте сервисного центра МВД в разделе Услуги.