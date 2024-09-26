Как назначить "надлежащего пользователя" онлайн юридическим лицам

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Как юридическим лицам назначить "надлежащего пользователя"
Назначение надлежащего пользователя становится все более популярным среди юридических лиц. Ведь штрафы с камер будут приходить не директору компании, за которой зарегистрировано авто, а тому, кого назначили надлежащим пользователем.
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Благодаря шерингу авто предприятия могут эффективнее управлять своими транспортными средствами и оптимизировать рабочий процесс.
Ранее услуга назначения надлежащего пользователя для бизнеса была доступна только в сервисных центрах МВД. Начиная с мая 2024 года шеринг авто также осуществляется онлайн – в Кабинете водителя для бизнеса.
Для назначения надлежащего пользователя в Кабинете водителя для бизнеса выполняются следующие действия:
- ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку;
- физическое лицо, которое назначают надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя;
- заявка обрабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус
Пошаговая инструкция, как пошерить авто, доступна на сайте сервисного центра МВД в разделе Услуги.