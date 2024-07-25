Как и для чего назначать "надлежащего пользователя"

Официальное определение “надлежащего пользователя” – физическое лицо, которое на законных основаниях управляет транспортным средством, который ему не принадлежит. На самом деле назначение “надлежащего пользователя” нужно для того, чтобы штрафы с камер получал не владелец транспортного средства, а назначенное лицо.

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Кроме того, в “надлежащего пользователя” будет отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства в приложении Дія.

У одного транспортного средства может быть только один “надлежащий пользователь”, при этом одно лицо может быть “надлежащим пользователем” бесконечного количества транспортных средств.

Назначить “надлежащего пользователя” возможно в любом удобном сервисном центре МВД или онлайн в Кабинете водителя или в Дии.

В Кабинете водителя владельца должно отображаться свидетельство о регистрации автомобиля, а у лица, которая станет “надлежащим пользователем”, – водительское удостоверение соответствующей категории. При оформлении заявки вносятся электронные адреса и номера телефонов участников сделки, а также идентификационный код будущего “надлежащего пользователя”. Владелец и будущий “надлежащий пользователь” могут оформлять документы на расстоянии благодаря цифровым подписям.

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При оформлении услуги в Дії, владелец авто создает запрос на “шеринг” в виде QR-кода. Водитель сканирует этот код с телефона владельца и подтверждает намерение стать надлежащим пользователем.

Юридические лица также могут назначить “надлежащих пользователей” на свои авто. Ранее эта услуга для предприятий была доступна только в сервисном центре МВД. Сейчас юридические лица могут назначить надлежащего пользователя онлайн через Кабинет водителя для бизнеса.