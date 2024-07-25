Як і для чого призначати "належного користувача"

Офіційне визначення “належного користувача” – фізична особа, яка на законних підставах керує транспортним засобом, який їй не належить. Насправді ж призначення “належного користувача” потрібно для того, аби штрафи з камер отримував не власник транспортного засобу, а призначена особа.

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Окрім того, у “належного користувача” відображатиметься свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу у додатку Дія.

У одного транспортного засобу може бути лише один “належний користувач”, при цьому одна особа може бути “належним користувачем” нескінченої кількості транспортних засобів.

Призначити “належного користувача” можливо у будь-якому зручному сервісному центрі МВС або онлайн у Кабінеті водія чи в Дії.

У Кабінеті водія власника має відображатись свідоцтво про реєстрацію автомобіля, а в особи, яка стане “належним користувачем”, – посвідчення водія відповідної категорії. Під час оформлення заявки вносяться електронні адреси й номери телефонів учасників угоди, а також ідентифікаційний код майбутнього “належного користувача”. Власник та майбутній “належний користувач” можуть оформлювати документи на відстані завдяки цифровим підписам.

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При оформленні послуги в Дії, власник авто створює запит на “шеринг” у вигляді QR-коду. Водій сканує цей код з телефона власника і підтверджує намір стати належним користувачем.

Юридичні особи також можуть призначити “належних користувачів” на свої авто. Раніше ця послуга для підприємств була доступна лише у сервісному центрі МВС. Наразі юридичні особи можуть призначити належного користувача онлайн через Кабінет водія для бізнесу.