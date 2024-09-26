Як призначити "належного користувача" онлайн юридичним особам

Призначення належного користувача стає все більш популярним серед юридичних осіб. Адже штрафи з камер приходитимуть не директору компанії, за якою зареєстровано авто, а тому, кого призначили належним користувачем.

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Завдяки шерингу авто підприємства можуть ефективніше управляти своїми транспортними засобами та оптимізувати робочий процес.

Раніше послуга призначення належного користувача для бізнесу була доступна тільки у сервісних центрах МВС. Починаючи з травня 2024 року шеринг авто також здійснюється онлайн – у Кабінеті водія для бізнесу.

Для призначення належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу виконуються наступні дії:

відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку;

фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія;

заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус

Покрокова інструкція, як пошерити авто, доступна на сайті сервісного центру МВС у розділі Послуги.