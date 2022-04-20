На деоккупированных территориях существует огромная опасность наткнуться на мину. В том числе в автомобиле.

Мины и другие недетонированные взрывоопасные предметы, которые оставляют за собой оккупанты, можно найти где угодно: в заброшенных домах, на улицах, детских площадках и даже автомобилях. Поэтому прежде чем открыть оставленный на деоккупированной территории автомобиль или гараж, тщательно изучите их на предмет наличия растяжек и мин. Взрывчатка не всегда выглядит угрожающе на первый взгляд. Не прикасайтесь к незнакомым предметам!

Кстати, как украинцы объезжают мины

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало инфографику о наиболее распространенных видах минных ловушек и рекомендации к действиям.

Обратите внимание и будьте осторожны: