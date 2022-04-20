На деоккупированных территориях существует огромная опасность наткнуться на мину. В том числе в автомобиле.
Мины и другие недетонированные взрывоопасные предметы, которые оставляют за собой оккупанты, можно найти где угодно: в заброшенных домах, на улицах, детских площадках и даже автомобилях. Поэтому прежде чем открыть оставленный на деоккупированной территории автомобиль или гараж, тщательно изучите их на предмет наличия растяжек и мин. Взрывчатка не всегда выглядит угрожающе на первый взгляд. Не прикасайтесь к незнакомым предметам!
Кстати, как украинцы объезжают мины
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало инфографику о наиболее распространенных видах минных ловушек и рекомендации к действиям.
Обратите внимание и будьте осторожны:
- Возвращайтесь домой в деоккупированные районы после официального разрешения государственных органов и местных властей.
- Не перемещайтесь в непроверенных темных помещениях и не открывайте ничего вслепую.
- Ходите только по проверенным тропам и дорогам с твердым покрытием. Не гуляйте по лесам и полям.
- Обнаружили что-нибудь подозрительное, похожее на взрывчатку? – отойдите на безопасное расстояние и сообщите специалистам по номерам: 101 или 102. Дождитесь приезда спецслужб и не пытайтесь самостоятельно обезвреживать находку.