На деокупованих територіях є величезна небезпека натрапити на міну. В тому числі в автомобілі.

Міни та інші нездетоновані вибухонебезпечні предмети, які залишають по собі окупанти, можна знайти будь-де: у покинутих оселях, на вулицях, дитячих майданчиках та навіть автомобілях. Тому перш ніж відчинити залишений в деокупованій території автомобіль чи гараж, ретельно дослідіть їх на предмет наявності розтяжок та мін. Вибухівка не завжди виглядає загрозливо на перший погляд. Не торкайтесь незнайомих предметів!

До речі як українці об’їжджають міни

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило інфографіку про найпоширеніші види мінних пасток та рекомендації до дій.

Зверніть увагу і будьте обережними: