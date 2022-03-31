Відео зняте на Київщині поблизу Бородянки.

Після відступу на Київщині рашистські війська залишили на дорозі протитанкові міни. Вони розташовані таким чином, щоб важка техніка не змогла їх оминути. Але легкові автомобілі можуть об'їхати.

В тему: що робити, коли ви заїхали на заміновану дорогу

Поки для розмінування не прибули мінери, українцям треба їхати далі. І такі "дрібниці", як міни на дорозі, схоже не можуть їх зупинити. На відео, розповсюдженими телеграм-каналом Los Solomas, видно, як українські водії, навіть на автомобілях з невеликим кліренсом та причепом позаду, безстрашно об'їжджають міни. Вони залишають ряд між колесами. Попри те, що один невдалий рух – і машина разом з екіпажем може злетіти у повітря.

Подивіться на майстерність та витримку українських водіїв: