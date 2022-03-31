Видео снято на Киевщине возле Бородянки.

После отступления в Киевской области рашистские войска оставили на дороге противотанковые мины. Они расположены таким образом, чтобы тяжелая техника не смогла обойти их. Но легковые авто могут объехать.

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Пока для разминирования не прибыли минеры, украинцам нужно ехать дальше. И такие "мелочи", как мины на дороге, похоже, не могут их остановить. На видео, распространенном телеграм-каналом Los Solomas, видно, как украинские водители, даже на автомобилях с небольшим клиренсом и прицепом сзади, бесстрашно объезжают мины. Они оставляют ряд между колесами. Несмотря на то, что одно неудачное движение – и машина вместе с экипажем может взлететь на воздух.

Посмотрите на мастерство и выдержку украинских водителей: