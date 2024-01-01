Как не платить чужие штрафы зафиксированные камерами контроля скорости

Часто автовладельцы передают свои транспортные средства в пользование другим лицам. Это означает, что когда камерами контроля скорости будет установлено нарушение, за это, по украинским законам, будет отвечать именно владелец этого транспортного средства.

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Представим: автовладелец продал свою машину, но без оформления официального договора купли-продажи, или передал во временное пользование другому лицу. Впоследствии ему начинают приходить штрафы за нарушение ПДД, которые он не совершал.

Что делать в таких ситуациях? Можно назначить надлежащего пользователя, или, как говорят водители – “пошерить” авто. Надлежащий пользователь – это физическое лицо, которое получает штрафы с камер вместо владельца авто. То есть и за нарушение ПДД будет отвечать именно назначенный надлежащий пользователь, а не владелец авто.

Способ оформления

Назначить надлежащего пользователя можно в любом удобном сервисном центре МВД, в Кабинете водителя или приложении Дія.

Чтобы пошерить авто онлайн, в Кабинете водителя у владельца должно отображаться свидетельство о регистрации транспортного средства. У кандидата на надлежащего пользователя – водительское удостоверение соответствующей категории. Для оформления заявки необходимо внести электронные адреса и номера телефонов участников соглашения, а также идентификационный код будущего надлежащего пользователя. При этом и владелец, и водитель могут оформлять документы на расстоянии благодаря цифровым подписям.

Кроме того, в приложении Дія, кроме свидетельства о регистрации и водительского удостоверения, нужно иметь паспорт гражданина или загранпаспорт и авторизоваться. После согласования заявки, в цифровых документах надлежащего пользователя появляется свидетельство о регистрации транспортного средства.

Срок шеринга авто определяется самостоятельно. Также этот статус может досрочно отменить как водитель, так и владелец. Пошаговая инструкция, как “пошерить” авто, находится на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Услуги.