Сколько зарабатывают камеры фиксации нарушений ПДД в Польше

ФОТО: Яцек Лосик|
Лидер по количеству "писем счастья" от проезда на красный свет перекресток в Лодзи
В прошлом году приборы проверки проезда на красный свет зафиксировали более 60 500 нарушений, допущенных водителями по всей стране. В списке 10 самых "загруженных" систем RedLight чаще всего фигурирует Лодзь. Об этом пишет money.pl.
Именно в этом городе наиболее "прибыльной" оказалась кольцевая развязка на перекрестке ул. Пушкина и Рокицинской в районе Видзев. Здесь камера фиксации проезда на красный свет зафиксировала 6 833 нарушения. Только на одном этом комплексе светофоров город "заработал" более 3,4 млн злотых (35 млн грн).
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На втором месте краковский перекресток пр. Мира и ул. Nowohucka. Здесь на красный свет проехали 5 041 раз. Водители пополнили городскую казну почти на 2,5 млн. злотых (25,8 млн грн).
Третье место также занял Краков. На углу ул. Brożka, Tischnera, Wadowicka и Zakopiańska водители 3 641 раз поехали на красный свет. По "письмам счастья" они заплатили почти 1,8 млн. злотых (18,5 млн грн).
ДТП – неприятный момент, поэтому автовладелец стремится быстрее о нем забыть и отремонтировать свое авто. Если оно застраховано в Страховой компании ARX, решение о возмещении принимается в кратчайшие сроки, а средства на ремонт идут сразу на СТО, которое восстанавливает машину до первоначального состояния без усилий со стороны автовладельца.
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Камеры фиксации превышения скорости по количеству нарушений были значительно результативнее, зафиксировав более 719 тысяч таких случаев. Об этом уже пишет moto.pl.
Больше всего нарушений устройство Świdnica зафиксировало в Люблинском воеводстве. На участке дороги перед перекрестком ул. Piasecka с трассой S17 в этом административном центре за весь 2024 год водители неоправданно разогнались 21 044 раза.
Камера контроля скорости. Фото иллюстративное: Якуб Ожеховский
Второе место заняла камера контроля скорости, расположенная в Руде Шленской Силезского воеводства. Там на проспекте Powstań Śląskich зафиксировано вдвое меньше нарушений скорости – 10 770 случаев.
Анализ показывает, что нарушения в основном произошли из-за невнимательности водителей, которые вовремя не замечают изменения скоростного режима на проспекте – с 70 км/ч до 50 км/ч.
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Кроме традиционных видеокамер, на дорогах все чаще появляются секционные измерения скорости. В этом году парк таких устройств должен вырасти еще на 43 устройства.
Если и предупрежден, но не всегда внимательный, то “письмо счастья” придет обязательно. Фото иллюстративное: Роберт Ковалевский
Таким образом фиксация нарушений скоростного режима станет еще плотнее. Водителям, которые превышают скорость, грозят соответствующие штрафы.
Санкции за превышение скорости:
- до 10 км/ч – штраф 50 злотых (502,5 грн) и 1 штрафной балл;
- 11–15 км/ч – штраф 100 злотых (1000 грн) и 2 штрафных балла;
- 16–20 км/ч – штраф 200 злотых (2010 грн) и 3 штрафных балла;
- 21–25 км/ч – штраф 300 злотых (3015 грн) и 5 штрафных баллов;
- 26–30 км/ч – штраф 400 злотых (4020 грн) и 7 штрафных баллов;
- 31–40 км/ч – штраф 800/1600 злотых, рецидив, (8040/ 16080 грн) и 9 штрафных баллов;
- 41–50 км/ч – штраф 1000/2000 злотых (10 050/10 100 грн) и 11 штрафных баллов;
- 51–60 км/ч – штраф 1500/3000 злотых (15 075/30 000 грн) и 13 штрафных баллов;
- 61–70 км/ч – штраф 2000/4000 злотых (20 100/40 200 грн) и 14 штрафных баллов;
- 71 км/ч или более – штраф 2500/5000 злотых (25 125/50 300 грн) и 15 штрафных баллов.