Сколько зарабатывают камеры фиксации нарушений ПДД в Польше

В прошлом году приборы проверки проезда на красный свет зафиксировали более 60 500 нарушений, допущенных водителями по всей стране. В списке 10 самых "загруженных" систем RedLight чаще всего фигурирует Лодзь. Об этом пишет money.pl.

Именно в этом городе наиболее "прибыльной" оказалась кольцевая развязка на перекрестке ул. Пушкина и Рокицинской в районе Видзев. Здесь камера фиксации проезда на красный свет зафиксировала 6 833 нарушения. Только на одном этом комплексе светофоров город "заработал" более 3,4 млн злотых (35 млн грн).

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На втором месте краковский перекресток пр. Мира и ул. Nowohucka. Здесь на красный свет проехали 5 041 раз. Водители пополнили городскую казну почти на 2,5 млн. злотых (25,8 млн грн).

Третье место также занял Краков. На углу ул. Brożka, Tischnera, Wadowicka и Zakopiańska водители 3 641 раз поехали на красный свет. По "письмам счастья" они заплатили почти 1,8 млн. злотых (18,5 млн грн).

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Камеры фиксации превышения скорости по количеству нарушений были значительно результативнее, зафиксировав более 719 тысяч таких случаев. Об этом уже пишет moto.pl.

Больше всего нарушений устройство Świdnica зафиксировало в Люблинском воеводстве. На участке дороги перед перекрестком ул. Piasecka с трассой S17 в этом административном центре за весь 2024 год водители неоправданно разогнались 21 044 раза.

Камера контроля скорости. Фото иллюстративное: Якуб Ожеховский

Второе место заняла камера контроля скорости, расположенная в Руде Шленской Силезского воеводства. Там на проспекте Powstań Śląskich зафиксировано вдвое меньше нарушений скорости – 10 770 случаев.

Анализ показывает, что нарушения в основном произошли из-за невнимательности водителей, которые вовремя не замечают изменения скоростного режима на проспекте – с 70 км/ч до 50 км/ч.

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Кроме традиционных видеокамер, на дорогах все чаще появляются секционные измерения скорости. В этом году парк таких устройств должен вырасти еще на 43 устройства.

Если и предупрежден, но не всегда внимательный, то “письмо счастья” придет обязательно. Фото иллюстративное: Роберт Ковалевский

Таким образом фиксация нарушений скоростного режима станет еще плотнее. Водителям, которые превышают скорость, грозят соответствующие штрафы.

Санкции за превышение скорости: