Скільки заробляють камери фіксації порушень ПДР у Польщі

Торік прилади перевірки проїзду на червоне світло зафіксували понад 60 500 порушень, допущених водіями по всій країні. У списку 10 "найзавантаженіших" систем RedLight найчастіше фігурує Лодзь. Про це пише money.pl.

Саме в цьому місті найбільш "прибутковою" виявилася кільцева розв’язка на перехресті вул. Пушкіна та Рокицінської у районі Відзев. Тут камера фіксації проїзду на червоне світло зафіксувала 6 833 порушення. Тільки на одному цьому комплексі світлофорів місто "заробило" понад 3,4 млн злотих (35 млн грн).

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На другому місці краківське перехрестя пр. Миру та вул. Nowohucka. Тут на червоне світло проїхали 5 041 раз. Водії поповнили міську скарбницю на майже 2,5 млн. злотих (25,8 млн грн).

Третє місце також посів Краків. На розі вул. Brożka, Tischnera, Wadowicka та Zakopiańska водії 3 641 раз поїхали на червоне світло. За "листами щастя" вони сплатили майже 1,8 млн злотих (18,5 млн грн).

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Камери фіксації перевищення швидкості за кількістю порушень були значно результативніші, зафіксувавши понад 719 тисяч таких випадків. Про це вже пише moto.pl.

Найбільше порушень пристрій Świdnica зафіксував у Люблінському воєводстві. На ділянці дороги перед перехрестям вул. Piasecka з трасою S17 у цьому адміністративному центрі за весь 2024 рік водії невиправдано розігналися 21 044 рази.

Камера контролю швидкості. Фото ілюстративне: Якуб Ожеховський

Друге місце посіла камера контролю швидкості, що розташована в Руді Шльонській Сілезького воєводства. Там на проспекті Powstań Śląskich зафіксовано вдвічі менше порушень швидкості – 10 770 випадків.

Аналіз показує, що порушення в основному сталися через неуважність водіїв, котрі вчасно не помічають зміни швидкісного режиму на проспекті – з 70 км/год до 50 км/год.

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Окрім традиційних відеокамер, на дорогах все частіше з’являються секційні вимірювання швидкості. Цьогоріч парк таких пристроїв має зрости ще на 43 пристрої.

Якщо й попереджений, але не завжди уважний, то “лист щастя” прийде обов'язково. Фото ілюстративне: Роберт Ковалевський

Таким чином фіксація порушень швидкісного режиму стане ще щільнішою. Водіям, які перевищують швидкість, загрожують відповідні штрафи.

Санкції за перевищення швидкості: