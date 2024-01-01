Скільки заробляють камери фіксації порушень ПДР у Польщі

ФОТО: Яцек Лосік|
Лідер за кількістю "листів щастя" від проїзду на червоне світло перехрестя у Лодзі
Торік прилади перевірки проїзду на червоне світло зафіксували понад 60 500 порушень, допущених водіями по всій країні. У списку 10 "найзавантаженіших" систем RedLight найчастіше фігурує Лодзь. Про це пише money.pl.
Саме в цьому місті найбільш "прибутковою" виявилася кільцева розв’язка на перехресті вул. Пушкіна та Рокицінської у районі Відзев. Тут камера фіксації проїзду на червоне світло зафіксувала 6 833 порушення. Тільки на одному цьому комплексі світлофорів місто "заробило" понад 3,4 млн злотих (35 млн грн).
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На другому місці краківське перехрестя пр. Миру та вул. Nowohucka. Тут на червоне світло проїхали 5 041 раз. Водії поповнили міську скарбницю на майже 2,5 млн. злотих (25,8 млн грн).
Третє місце також посів Краків. На розі вул. Brożka, Tischnera, Wadowicka та Zakopiańska водії 3 641 раз поїхали на червоне світло. За "листами щастя" вони сплатили майже 1,8 млн злотих (18,5 млн грн).
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Камери фіксації перевищення швидкості за кількістю порушень були значно результативніші, зафіксувавши понад 719 тисяч таких випадків. Про це вже пише moto.pl.
Найбільше порушень пристрій Świdnica зафіксував у Люблінському воєводстві. На ділянці дороги перед перехрестям вул. Piasecka з трасою S17 у цьому адміністративному центрі за весь 2024 рік водії невиправдано розігналися 21 044 рази.
Камера контролю швидкості. Фото ілюстративне: Якуб Ожеховський
Друге місце посіла камера контролю швидкості, що розташована в Руді Шльонській Сілезького воєводства. Там на проспекті Powstań Śląskich зафіксовано вдвічі менше порушень швидкості – 10 770 випадків.
Аналіз показує, що порушення в основному сталися через неуважність водіїв, котрі вчасно не помічають зміни швидкісного режиму на проспекті – з 70 км/год до 50 км/год.
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Окрім традиційних відеокамер, на дорогах все частіше з’являються секційні вимірювання швидкості. Цьогоріч парк таких пристроїв має зрости ще на 43 пристрої.
Якщо й попереджений, але не завжди уважний, то “лист щастя” прийде обов'язково. Фото ілюстративне: Роберт Ковалевський
Таким чином фіксація порушень швидкісного режиму стане ще щільнішою. Водіям, які перевищують швидкість, загрожують відповідні штрафи.
Санкції за перевищення швидкості:
- до 10 км/год – штраф 50 злотих (502,5 грн) і 1 штрафний бал;
- 11–15 км/год – штраф 100 злотих (1000 грн) і 2 штрафні бали;
- 16–20 км/год – штраф 200 злотих (2010 грн) і 3 штрафні бали;
- 21–25 км/год – штраф 300 злотих (3015 грн) і 5 штрафних балів;
- 26–30 км/год – штраф 400 злотих (4020 грн) і 7 штрафних балів;
- 31–40 км/год – штраф 800/1600 злотих, рецидив, (8040/ 16080 грн) і 9 штрафних балів;
- 41–50 км/год – штраф 1000/2000 злотих (10 050/10 100 грн) та 11 штрафних балів;
- 51–60 км/год – штраф 1500/3000 злотих (15 075/30 000 грн) і 13 штрафних балів;
- 61–70 км/год – штраф 2000/4000 злотих (20 100/40 200 грн) і 14 штрафних балів;
- 71 км/год або більше – штраф 2500/5000 злотих (25 125/50 300 грн) і 15 штрафних балів.