Як не платити чужі штрафи зафіксовані камерами контролю швидкості

Часто автовласники передають свої транспортні засоби в користування іншим особам. Це означає, що коли камерами контролю швидкості буде встановлено порушення, за це, за українськими законами, відповідатиме саме власник цього транспортного засобу.

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Уявимо: автовласник продав свою автівку, але без оформлення офіційного договору купівлі-продажу, або ж передав у тимчасове користування іншій особі. Згодом йому починають приходити штрафи за порушення ПДР, які він не вчиняв.

Що робити в таких ситуаціях? Можна призначити належного користувача, або ж, як кажуть водії – “пошерити” авто. Належний користувач – це фізична особа, яка отримує штрафи з камер замість власника авто. Тобто і за порушення ПДР відповідатиме саме призначений належний користувач, а не власник авто.

Спосіб оформлення

Призначити належного користувача можна у будь-якому зручному сервісному центрі МВС, у Кабінеті водія або додатку Дія.

Аби пошерити авто онлайн, у Кабінеті водія у власника має відображатись свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. У кандидата на належного користувача – посвідчення водія відповідної категорії. Для оформлення заявки необхідно внести електронні адреси й номери телефонів учасників угоди, а також ідентифікаційний код майбутнього належного користувача. При цьому і власник, і водій можуть оформлювати документи на відстані завдяки цифровим підписам.

Крім того, у додатку Дія, окрім свідоцтва про реєстрацію та посвідчення водія, потрібно мати паспорт громадянина чи закордонний паспорт та авторизуватися. Після погодження заявки, у цифрових документах належного користувача з’являється свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Термін шерингу авто визначається самостійно. Також цей статус може достроково скасувати як водій, так і власник. Покрокова інструкція, як “пошерити” авто, знаходиться на сайті Головного сервісного центру МВС у розділі Послуги.