Повторное управление автомобилем без водительского удостоверения или несоответствующей категории грозит огромным штрафом. Однако есть законная возможность его избежать.

До недавнего времени вождение любым транспортным средством без получения водительского удостоверения или без соответствующей категории предусматривало наложение штрафа в размере 425 грн. (ч.2 ст.126 КУоАП). Такое мизерное наказание не пугало водителей, которые “прав” даже не получали, но хотели “покататься”.

Часто это были молодые водители, которые уже научились ездить, но удостоверения еще не получили. Также были водители с категорией для легковых автомобилей, решивших поездить на мотоцикле или скутере. Или имели право управления грузовиком, однако управляли грузовиком с прицепом.

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Позже законом №1231-IX ответственность за управление без водительского удостоверения или соответствующей категории существенно увеличили. С учетом внесенных изменений, на сегодняшний день за такую езду предусмотрено наложение штрафа в размере 3 400 грн.

Кроме того, этим законом добавлена в статью 126 КУоАП новая часть – повторное аналогичное нарушение предусматривает наложение штрафа в увеличенном размере – 40 800 грн. с одновременным лишением права управления сроком от 5 до 7 лет (ч.5 ст.126 КУоАП).

Впрочем, есть один нюанс, рассказывают в "Дорожном адвокате". Если своевременно обжаловать постановление о первом нарушении в течение 10 дней, это останавливает его действие до окончательного решения дела в суде. В таком случае инспектор не имеет права вынести постановление за повторное нарушение на основании ч.5 ст.126 КУоАП.

Если же первое постановление не обжаловано в суде, то в случае повторного управления без водительского удостоверения или соответствующей категории, к водителю может быть применен увеличен штраф в размере 40 800 грн.

Примечание:

Эти штрафы не касаются водителей, имеющих водительское удостоверение соответствующей категории, однако просто не предъявили его или отказались предъявить на месте остановки. Непредъявление или отказ предъявить предусматривает наложение штрафа в размере 425 грн.