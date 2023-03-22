Повторне керування автомобілем без посвідчення водія або невідповідної категорії загрожує величезним штрафом. Однак є законна можливість його уникнути.

Донедавна водіння будь-яким транспортним засобом без отримання посвідчення водія чи без відповідної категорії передбачало накладення штрафу в розмірі 425 грн. (ч.2 ст.126 КУпАП). Таке мізерне покарання не лякало водіїв, які “прав” навіть не отримували, але мали бажання “покататись”.

Часто це були молоді водії, які вже навчились їздити, але посвідчення ще не отримали. Також були водії з категорією для легкових автомобілів, які вирішили поїздити на мотоциклі чи скутері. Або ж мали право керування вантажівкою, проте керували вантажівкою з причепом.

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Пізніше законом №1231-IX відповідальність за керування без посвідчення водія чи відповідної категорії суттєво збільшили. З урахуванням внесених змін, на сьогодні за таку їзду передбачено накладення штрафу в розмірі 3 400 грн.

Окрім того, цим законом додано до статті 126 КУпАП нову частину – повторне аналогічне порушення передбачає накладення штрафу у збільшеному розмірі – 40 800 грн. з одночасним позбавленням права керування на строк від 5 до 7 років (ч.5 ст.126 КУпАП).

Втім, є один нюанс, розповідають в “Дорожному адвокаті”. Якщо своєчасно оскаржити постанову про перше порушення протягом 10 днів, це зупиняє її дію до кінцевого вирішення справи в суді. У такому випадку інспектор не має права винести постанову за повторне порушення на підставі ч.5 ст.126 КУпАП.

Якщо ж перша постанова не оскаржена в суді, то у разі повторного керування без посвідчення водія чи відповідної категорії, до водія може бути застосовано збільшений штраф в розмірі 40 800 грн.

Примітка:

Ці штрафи не стосуються водіїв, які мають посвідчення водія відповідної категорії, однак просто не пред’явили його чи відмовились пред’явити на місці зупинки. Непред’явлення чи відмова пред’явити передбачає накладення штрафу в розмірі 425 грн.