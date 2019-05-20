Что делать, чтобы велосипед не украли и как действовать, если это все-таки случилось.
Патрульная полиция Украина на своей странице в Фейсбук дала советы владельцам велосипедов, как уберечь их от кражи. В частности, чтобы предотвратить угон велосипеда, нужно соблюдать следующие правила:
- Не храните велосипед на лестничной площадке, в общем коридоре, в подвале, в любом другом подобном месте с относительно свободным доступом посторонних людей
- Пользуйтесь велозамком. Лучше использовать как минимум два велозамка, причем разного типа. Ведь на отпирание или обезвреживания двух замков пойдет как мининмум вдвое больше времени, чем на один
- Храните документы на велосипед в течение всего времени его эксплуатации. Только они смогут подтвердить ваше право на владение велосипедом. Запишите или лучше сфотографируйте велосипед в разных ракурсах, при наличии – серийный номер его рамы. Если велосипед все-таки похитят, эта информация значительно упростит патрульным работу в поисках похищенного двухколесного
- Обращайте внимание на любые подозрительные лица, находящихся поблизости. Иногда пристальное внимание отпугивает потенциального вора от объекта кражи, и вместе с тем увеличивает шансы найти правонарушителя, если кража все-таки произошла
- Старайтесь всегда парковаться в поле зрения камер уличного видеонаблюдения
Катайтесь с друзьями, тогда вам не придется переживать за припаркованный велосипед – о нем позаботятся ваши товарищи.
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Если же вы все же стали жертвой воров:
- немедленно звоните на службу 102
- чтобы не уничтожить следы преступления – не подходите к месту совершения кражи
- после приезда полицейских передайте им всю необходимую информацию.
Напомним основные правила движения для двухколесных транспортных средств.