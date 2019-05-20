Что делать, чтобы велосипед не украли и как действовать, если это все-таки случилось.

Патрульная полиция Украина на своей странице в Фейсбук дала советы владельцам велосипедов, как уберечь их от кражи. В частности, чтобы предотвратить угон велосипеда, нужно соблюдать следующие правила:

Не храните велосипед на лестничной площадке, в общем коридоре, в подвале, в любом другом подобном месте с относительно свободным доступом посторонних людей

Пользуйтесь велозамком. Лучше использовать как минимум два велозамка, причем разного типа. Ведь на отпирание или обезвреживания двух замков пойдет как мининмум вдвое больше времени, чем на один

Храните документы на велосипед в течение всего времени его эксплуатации. Только они смогут подтвердить ваше право на владение велосипедом. Запишите или лучше сфотографируйте велосипед в разных ракурсах, при наличии – серийный номер его рамы. Если велосипед все-таки похитят, эта информация значительно упростит патрульным работу в поисках похищенного двухколесного

Обращайте внимание на любые подозрительные лица, находящихся поблизости. Иногда пристальное внимание отпугивает потенциального вора от объекта кражи, и вместе с тем увеличивает шансы найти правонарушителя, если кража все-таки произошла

Старайтесь всегда парковаться в поле зрения камер уличного видеонаблюдения

Катайтесь с друзьями, тогда вам не придется переживать за припаркованный велосипед – о нем позаботятся ваши товарищи.

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Если же вы все же стали жертвой воров:

немедленно звоните на службу 102

чтобы не уничтожить следы преступления – не подходите к месту совершения кражи

после приезда полицейских передайте им всю необходимую информацию.

Напомним основные правила движения для двухколесных транспортных средств.